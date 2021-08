Recogen 370 firmas para que se cubran las plazas del personal en el centro de salud de Ribeira

A 370 ascienden las firmas recogidas ayer, durante tres horas, a las puertas del centro de salud de Ribeira para solicitarle a la Xerencia da Área Sanitaria Santiago-O Barbanza la cobertura de todas las plazas de personal que están vacantes, ya sea por vacaciones o bajas en dicho ambulatorio. La promotora de esta iniciativa es la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, que denuncia la precariedad del personal sanitario, pues advierte que de manera sistemática no se están cubriendo las vacaciones, incapacidades laborales y otras incidencias de médicos y enfermeros, y ocasionalmente de personal de servicios generales.





Su portavoz, Marián Rodríguez, indicó que, entre los turnos de la mañana y de tarde, actualmente hay cuatro médicos, cinco enfermeras y un pediatra de vacaciones sin cubrir, además de otra enfermera de baja sin que se la sustituya. Añadió que esa situación es “crónica” en verano en toda Galicia, pero que en el caso del ambulatorio ribeirense “ven a agravar o handicap do que parte, coa carencia de dúas prazas de médico que levan de baixa máis dun ano e non se cubren”. Indicó que empezaron ayer con esta campaña de recogida de firmas específica para el centro de salud de Santa Uxía, acudiendo mucha gente a propósito para respaldar la propuesta. Y detalló que “se de forma normal centro de saúde de Ribeira xa está mal, hai picos nos que está moi mal”. La recogida seguirá, pues se repartirán hojas en varios sitios para que se sigan recibiendo apoyos hasta el 31 de agosto, y pretenden repetirlo en otras localidades de la zona.





Rodríguez apuntó que esta delicada situación provoca que se retrasen las citas y que esas dos plazas de médico sin cubrir desde hace más de un año “implica que a asistencia que se lle da a ese pacientes non é de calidade, pois cada día o ve un médico distinto. Eso vai en contra do espirito da Atención Primaria”. Agregó que el seguimiento de los pacientes crónicos no tiene sentido si no se sabe quien le va a atender cada día. “Que se retrase a atención vai en contra da calidade, pero tamén o é que non haxa un seguemento por parte do teu médico de familia”, indicó esta portavoz.





Marián Rodríguez señaló que las consecuencias que provoca esa situación es la saturación en los centros de atención urgentes, como los PAC y los hospitales, y que si eso se mantiene en el tiempo y la gente lo ve como algo crónico “opta pola sanidade privada e contrata un seguro privado. Sempre hai intereses económicos nesta destrucción ou morte da Sanidade Pública”, concluyó.