Rosa Quintana demanda desde Ribeira que se extremen las precauciones en la práctica de la pesca deportiva

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, que trasladó su pésame a la familia del pescador deportivo Adolfo Fernández Piñeiro que apareció muerto en unas rocas del muelle de Escarabote, quiso pedirle ayer desde Ribeira a todos los que practican esa actividad que extremen las precauciones. Precisó que la pesca deportiva estaba prohibida en todos los puertos desde 1972, aunque en algunos de ellos por tradición se seguía practicando, pero que es necesario regularlo -esta es la primera vez que se hace- debido a la abundancia de pescadores en esas zonas, “pois moitas veces hai unha incompatibilidade entre o desenvolvemento dunha actividade profesional e outra recreativa”.





Quintana indicó que cuando se pusieron a regular la actividad de la pesca se hizo porque se entiendió que era necesario “meter na cabeciña de todo o mundo que unha actividade deportiva tamén pode ser de risco”. En este sentido, dijo que lo que están pretendiendo desde Portos de Galicia y la Consellería do Mar es regular esa actividad para que se pueda hacer de una forma segura y también respetuosa con el resto de actividades profesionales que se realizan en los puertos.

“Ao supoñer un perigo para a vida dun pescador deportivo porque os profesionais teñen que facer uns traballos que as veces poden resultar penosos para un deportivo, o que estamos buscando en todos os portos é os sitios onde podan desenvolver a actividade recreativa sen que interfira na profesional e sen que cause ningún risco”, detalló la conselleira. Y pidió tranquilidad pues llevan un año trabajando con representantes de las asociaciones de pesca deportiva y profesionales “que saben que a posición de hoxe non é definitiva, que podemos ir incrementando ou non as zonas onde se poda realizar este tipo de pesca en función do comportamento que se vaia vendo dos cidadáns”, precisó Quintana.





La conselleira manifestó que se irán estudiando todos los puertos uno a uno, y detalló que en el caso de Ribeira los técnicos entendieron que, tal y como se está desarrollando la actividad en su puerto, “non era posible”. Además, dijo que en cada puerto existe un comité de riesgos laborales que es el que les indica donde se puede pescar y donde no. “A nosa intención é favorecer a práctica do deporte, pero que non pasen cousas como a que ocorreu en Escarabote”, concluyó Rosa Quintana.