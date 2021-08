Fajardo convoca al resto de la oposición para lograr que el público vuelva a los plenos

Que los ciudadanos puedan asistir a las sesiones plenarias como público y que, en esencia, se recupere “a normalidade democrática” en Ravella. Estos son los dos objetivos que se ha marcado a corto plazo el portavoz de la formación Vilagarcía en Común, Juan Fajardo. El político ha decidido convocar al resto de partidos de la oposición para abordar el sistema que -desde el estallido de la pandemia del coronavirus- rige el funcionamiento de las sesiones plenarias. Un sistema que, entiende Fajardo, no garantiza al completo los derechos que los partidos de la oposición tienen a la hora de ejercer su labor de fiscalización del gobierno.





Para el portavoz de Vilagarcía en Común el ejecutivo presidido por Alberto Varela “está prolongando sen motivo as medidas impostas pola crise sanitaria do covid para conculcar dereitos fundamentais tanto da oposición como da cidadanía”. Entiende -teniendo en cuenta esta premisa-que es necesario “acadar un consenso entre todos os grupos da oposición para que o goberno municipal e o seu grupo cambie de actitude e recupere as garantías democráticas”.





Así pues Vilagarcía en Común propondrá al resto de partidos de la oposición una batería de medidas. Entre los cambios que propone Fajardo está la celebración de las comisiones informativas en fecha prevista y aprobada en su día en el Pleno de organización del Concello. Es decir, los lunes anteriores a las sesiones y no “media hora antes”. Algo que, según el izquierdista, impide “que a oposición teña información básica sobre os asuntos a tratar en cada sesión e impide chegar aos acordos previos que permitirían evitar debates innecesarios nos plenos”.





Además para En Común no hay “excusa” para que los plenos tengan que seguir realizándose a puerta cerrada teniendo en cuenta -expone Fajardo- que se estuvieron realizando actividades festivas con control de aforo y que, por lo tanto, asistir a las sesiones plenarias sería igual de factible. A mayores Fajardo propone un cambio en el portal de registro telemático de las propuestas al entender que el sistema actual perjudica a los grupos de la oposición al no tener estos prioridad o un registro concreto de las demandas que presentan.





El portavoz de la formación no duda en señalar la “desgana” del gobierno local “que non respecta o regulamento e non se escoita á oposición”.