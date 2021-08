El abuso de poder

Dónde está la Ley de la defensa de la competencia?





Por ejemplo, tenemos las eléctricas que manejan los precios a su favor. España necesita 20.000 megavatios. 8.000 la producen de la eólicas, 8.000 las nucleares, y 4.000 de la hidráulica, pero aplican los precios de estas a las demás energías, nucleares, eólicas y solar, por lo que estamos pagando en el recibo la mora nuclear y las energías limpias. Estas normas fueron establecidas por Aznar y parece ser que sus sucesores no las cambian. Hay que destacar que expresidentes y muchos exministros forman parte de los consejos de administración, lo que se llama puertas giratorias. Es una vergüenza ajena. El tinglado está bien montado por bancos, compañías de seguros por lo que no es de extrañar que sean el verdadero poder del país. En las subastas se ponen todos de acuerdo. Este gobierno sacó el impuesto a las placas solares que había puesto el ministro Soria del gobierno popular, pero en el truco quedó algo pendiente porque el excedente que producen cuando hay mucho sol va a engordar las eléctricas dado que pagan el klv al 0,4 y nos lo venden al 0,15 sin pegar golpe porque las redes eléctricas fueron financiadas y subvencionadas en su día con fondos públicos. Si se acaba con la corrupción se acabaría con la miseria. Ademas que con tal proceder de nuestros gobernantes van contra la calidad democrática.





Pero como la corrupción es del otro, si es de uno, no cuenta. En política cívica no vale todo. Si la dictadura es buena para el dictador, la democracia también es buena para el atrevido que no respeta las leyes.

Hay varios tipos de políticos, los que templan gaitas, los que ni templan ni gobiernan, y los que gobiernan caiga quien caiga, que suele ser el que bien gobierne, porque es habitual en España, que los que hagan cumplir las leyes se le llame dictador. Estamos viendo que para mantenerse en el poder es mejor dejar de cumplir con el deber. Choca con los intereses particulares y grupos indecentes con poder real, poderes fácticos que subsisten en él sistema, si no es el sistema mismo.





Los corruptos empobrecen a la sociedad en su conjunto, rompiendo todos los valores de convivencia acumulados con grandes esfuerzos por todos a lo largo de muchas generaciones y con grandes sacrificios. Los corruptos empobrecer a la sociedad con sus robos para mantener su status quo.





Manipulan a los ciudadanos enfrentándolos que en muchos casos terminaron con la justicia y la convivencia. Abusan y no quieren rendir cuentas.





Es el egoísmo, el derechiza al mal político. Cuando alcanza el poder, no respeta las reglas. La historia está llena de ejemplos.