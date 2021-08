El PP carga contra la “falta de transparencia” en el apoyo que da el Concello a la mejora del cementerio de Vilariño

La mejora del cementerio de Vilariño salta al ruedo político. Lo hace de mano del Partido Popular, que ayer acusó al Ayuntamiento de “falta de transparencia” e incluso de llevar a cabo una “chapuza” en el apoyo que ofrece el Consistorio a la obra promovida por los vecinos propietarios de nichos.





Los conservadores trasladan el malestar que dicen palpar en la parroquia, mientras desde el gobierno afirman que la mayoría de titulares tienen claro el procedimiento y no hay dudas al respecto.





La crítica

El portavoz popular, Luis Aragunde, explicaba ayer que muchos vecinos dudan de lo que se está llevando a cabo, por las formas. Se ha comenzado a exigir cuota de 100 euros a cada propietario para financiar la obra, pero Aragunde subraya que en las reuniones que se han celebrado ni siquiera se habría presentado ni mostrado presupuesto alguno. Así que, mientras unos han comenzado a abonar el dinero, otros, afirma, dudan de hacerlo porque no sabrían el coste real de la obra. Además, el popular también traslada esa intranquilidad por que la asociación vecinal que promueve la actuación “parece ser que aínda non está total e legalmente constituida”, “non houbo unha asamblea nin convocatoria para todos os veciños para elixir directiva” sino, simplemente, considera, “unha reunión entre catro veciños e listo”. Tampoco le constaba al opositor la existencia de permisos porque en las reuniones entre la entidad vecinal, los propietarios y el concejal de Obras, “non ensinaron ningún”. “Algúns comezaron a preguntar e Samuel (Lago) non contestou”, “hai mosqueo na parroquia”, dice Aragunde, que también apoya la obra, “necesaria”, pero no la forma en que el Concello estaría llevando a cabo el apoyo. “Aos veciños, pedímoslle precaución”.





“A xente está máis desconfiada cada vez”, afirma, También indicó que Lago habría “ameazado” con que los vecinos que no abonen esos cien euros “irían levalos aos xulgados”.





Todo detallado

Muy lejos de esa visión está la del propio edil Samuel Lago. “Son críticas totalmente infundadas”. Recuerda que los propietarios habían solicitado al Concello hace cosa de un año apoyo para la obra. Como el recinto no es municipal, el Ayuntamiento no se pudo hacer cargo directamente de la actuación. Pero comprometió apoyo inversor. Para ello, debían ser los vecinos los que se constituyesen en asociación. Esto, por un lado, les facilitaba la tramitación del proyecto y la ejecución de la obra. Y, por otro, podría luego la entidad solicitar una subvención al Ayuntamiento, que podría concederla debido al “interese público e social” de la obra, en un cementerio.





Entender cómo funciona el procedimiento de subvención es clave aquí. Al igual que se hace con clubs deportivos y asociaciones culturales, la ayuda municipal llega una vez hecho el gasto y justificado este al Ayuntamiento. Por ello, la asociación vecinal, explica Lago, debe primero hacer la obra, con fondos que están reuniendo entre los vecinos a través de dicha cuota de cien euros. “Moitos, uns 120 ou 130, de 160, xa a aboaron”.





Pagada y ejecutada la obra, la entidad vecinal tendrá facturas que podrá presentar al Concello, para justificar el gasto. Y este será el subvencionado. De hecho, el Ayuntamiento ya ha aprobado su aporte: 50.000 euros de los aproximadamente 65.000 del coste total. Eso sí, repartidos en dos anualidades, la de 2021 y 2022, a razón de 25.000 euros por año. Una vez llegue el dinero del Concello, la entidad vecinal podrá devolver el porcentaje subvencionado a cada propietario que lo había adelantado.





“Estratexia de confrontar”

Lago niega que falte transparencia. “Non me corresponde a min dicilo, senón á asociación promotora, pero tamén acudín a varias reunións e a verdade é que alí levaron xente que o explicou todo moi ben e amosou documentación para quen quixo vela”, incluidos presupuestos y licencia de Patrimonio. La municipal también estaría ya abonada, solo pendiente de resolución. Defiende también que la asociación sí está “legalmente constituida, co seu CIF e estatutos”.





Por todo ello, culpa al PP de querer hacer política con un asunto de “iniciativa veciñal”, además de buscar la “confrontación política” en ello, cuando, afirma Lago, el Concello y el gobierno local “só damos soporte financeiro”.