El PP culpa al bipartito de no concurrir a otra subvención más y pide responsabilidades a Abal

El portavoz del PP de Cambados, Luis Aragunde, acusó ayer al gobierno bipartito de perder, nuevamente, la posibilidad de una subvención. En esta caso, el popular se remite a una publicación ayer del BOP en la que se dio cuenta de la concesión de ayudas de la Diputación para proyectos de movilidad amable, dentro de espacios de la red Ágora. En el listado aparecen varios municipios de Arousa, entre ellos el vecino Ribadumia, pero no Cambados. A la localidad ribadumiense, además, se le conceden 100.000 euros.





“Ribadumia 100.000, Cambados, cero”, lamentaba Aragunde.





“Clama ao ceo”

El portavoz criticó con dureza al gobierno local al repetirse lo ya denunciado hace semanas: Cambados se queda sin una subvención “porque nin sequera se presentou”. “Cambados, con máis habitantes que Ribadumia, podería ter levado uns 200.000 euros”, cantidad que si se une a las ayudas a las que no se concurrió anteriormente, podrían elevar el montante “a un millón de euros”. “Isto xa se pasa de desidia, clama ao ceo”. “É un escándalo”, opina el conservador.





A Aragunde no le vale que los ediles del gobierno se disculpen “con que non cobran, se non cobran que o deixen, ou que non se presentaran ás eleccións”. Además, señaló, “a alcaldesa si ten un salario”, pero de Fátima Abal dijo que “está todo o día en Facebook”, pero “os cambadeses non lle pagamos o salario para iso” sino para “traer inversións para os veciños”. “Esta xente non é que estea xestionando mal, é que non está xestionando. Xestionar é traballar e presentar un proxecto, que pode levar erros e non conseguir a axuda. Pero para min é incluso peor isto: Non presentar nada”, subrayó.