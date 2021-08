El Papa asegura que no vive en los apartamentos papales del Vaticano porque "acabaría en un psiquiátrico"

El Papa ha revelado que decidió renunciar a vivir en los aposentos papales del Vaticano, como habían hecho sus antecesores hasta que fue elegido en marzo de 2013, para no acabar "en un psiquiátrico".





"¿Usted conoce lo que es aquello? Acabaría yo en un psiquiátrico si me metiera allí", ha asegurado Francisco, que vive en una sencilla habitación de la Residencia de la Casa Santa Marta, un pequeño hotel para cardenales y sacerdotes dentro del Vaticano.





Francisco ha hecho estas declaraciones durante una entrevista con la cadena COPE cuyo contenido íntegro será emitido por completo este miércoles 1 de septiembre y de la que se han dado a conocer algunos fragmentos.





En la entrevista, el Papa también ha asegurado que la Secretaría de Estado del Vaticano está haciendo uso de la diplomacia para que la población de Afganistán no sufra represalias por parte del nuevo gobierno talibán.





"Sí. Estoy seguro de que la Secretaría de Estado lo está haciendo", ha asegurado el pontífice ante la pregunta de si el Vaticano podía utilizar los recursos diplomáticos para frenar cualquier tipo de represión contra la sociedad afgana.





Además, en otro de los fragmentos revelados antes de la emisión, el Papa ha afirmado que en la decisión de retirar las tropas extranjeras de Afganistán, que se ha completado este martes 31 de agosto, "no se tuvieron en cuenta" todas las consecuencias que podrían acarrearse.





"No, el modo cómo se negocia una renuncia, una salida.. Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece --no quiero juzgar--, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades", ha señalado el Papa ante la pregunta de porqué se ha abandonado a su suerte a la población de Afganistán.