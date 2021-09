El portavoz del PSOE de Ourense planta a Jacóme y recurrirá por vía judicial la modificación de crédito por 62 millones

El portavoz local del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, ha rechazado acudir a la reunión a la que le había convocado este miércoles el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para abordar la modificación de crédito municipal por 62 millones, una medida que los socialistas recurrirán por vía judicial.





En declaraciones a los medios, el socialista Rodríguez Villarino ha explicado que presentó por registro un comunicado en el que explica al alcalde que no acudirá a "ninguna reunión individual" para abordar un asunto de "tanta relevancia" para la ciudad.





"No compartimos esta forma de actuar, somos un partido demócrata que entiende que este tipo de asuntos deben de tratarse en la junta de portavoces, un partido que confía en la democracia y que no quiere arreglar las cosas por la puerta de atrás", ha incidido.





Asimismo, ha considerado que "sería una falta de respeto" por su parte reunirse con una persona como Jácome, que se dirige "de forma poco respetuosa a la ciudadanía".





"No respetó ni a los grupos políticos, ni al PSOE ni al BNG en otras etapas, y ahora tampoco respeta a la ciudadanía", ha censurado.





"Ourense no se merece esto", ha incidido el socialista, que ha emplazado a los populares a posicionarse y aclarar "si son participes de estas reuniones a solas" y de "tratar estos asuntos fuera de la junta de portavoces". "¿Cuánto tiempo más va a permitir que se quieran arreglar las cosas por la puerta de atrás?", se ha preguntado.





Tras incidir en que un tema de estas características debe ser abordado en una junta de portavoces, ha asegurado también que Jácome "no parece una persona de fiar como para tener una reunión" en solitario. "La junta de portavoces está para algo", ha manifestado antes de apelar a la "transparencia" y sostener que "los fondos son públicos" por lo que "todo el mundo debe de ser conocedor de los criterios que imperan a la hora de distribuirlos".





RECURSO POR LA VÍA JUDICIAL

Asimismo, tras censurar que se trate de "hurtar a los grupos" e "incluso a cualquier ciudadano" la posibilidad de "alegar" y "mejorar las propuestas" formuladas por el Ayuntamiento, ha confirmado que su formación recurrirá por la vía judicial esta modificación de crédito.





"No lo hemos hecho hasta ahora porque agosto no es un mes hábil para estas cuestiones, pero lo vamos a hacer por democracia, por responsabilidad", ha subrayado para criticar que el PP continúe apoyando a Jácome por "puro interés económico".





RESPUESTA DEL ALCALDE

Por su parte, el alcalde de Ourense, Gonzálo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha reprochado la "mala educación" del socialista por enviar una carta "diez minutos antes" de la reunión para informar de que no asistiría. "Esto ya lo tenían pensado pero esperaron hasta el último minuto", ha censurado.





Tras recordar que como alcalde "convocó al líder de la oposición", quien dice que "no procede" el encuentro, ha considerado que "a lo mejor" Villarino "ya está actuando como el cadáver político que es". "Del mismo modo que a los zombis les llaman los no vivos o lo no muertos, pues el señor Villarino está actuando de un no nadie en la política municipal", ha afirmado.





"Nos dice que no va a una reunión para tratar estos temas y que hay que convocar a todos los portavoces... Es algo insólito", ha sostenido Jácome, que ha comparado la situación con una convocatoria de un presidente del gobierno a un líder de la oposición. "Imagínese que el presidente del Gobierno convoca al líder de la oposición y este dice: no no, tiene que venir todos, los del Bildu, el BNG... Es algo insólito", ha incidido.





Además, tras censurar también que el socialista justifique su plante a la reunión por la actividad que él tiene en las redes sociales, ha considerado que Villarino "no lo reconoce como alcalde de Ourense". "Cree que no estoy legitimado para tener una reunión con él", ha reprochado.





Por último, preguntado por la intención de los socialistas de recurrir por la vía judicial la modificación de crédito, Jácome ha incidido en que la ejecución presupuestaria "ya está en marcha". "Otra cosa es que consigan frenarla. Ahora mismo no hay ningún obstáculo", ha señalado.