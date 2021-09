Cambados reformará Manuel Murguía con el diseño del casco histórico y la mejora de servicios

La Concellería de Obras e Servizos de Cambados >el proyecto de humanización, peatonalización y mejora urbanística de la calle Manuel Murguía. Se trata de un vial con un pavimento en muy mal estado, que desentona con el entorno del conjunto histórico donde se encuentra. Pero además presenta otras deficiencias en servicios básicos que serán resueltas y por ello se amplió el proyecto inicialmente presentado en 2018.



El concejal Samuel Lago explicó que aquello era poco más que un “lavado de cara” y querían aprovechar para mejorar los servicios urbanísticos, así que encargó un proyecto más completo que contempla además la renovación de la infraestructura de saneamiento y abastecimiento, además de la evacuación de pluviales.



En todo caso, también se sufragará íntegramente con el Plan Concellos de la Diputación y ha salido a licitación por un precio de 62.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Además de la sustitución de las tuberías, se contempla la colocación de taco de granito y losa de piedra siguiendo el diseño extendido en el centro histórico y en sustitución del actual pavimento de hormigón, que se encuentra en “muy mal estado de conservación” y da mala imagen. También se aprovechará para mejorar el trazado de todo este vial interior, que comprende desde San Gregorio hasta la confluencia con Rodas, y se procederá a su completa peatonalización.



Se trata de una calle muy estrecha donde ya es difícil aparcar de por sí, pero es frecuente ver turismos estacionados en algún tramo y, de hecho, en tiempos fue necesario pintar líneas amarillas frente a alguna vivienda para dejar espacio suficiente de entrada a los residentes.



Del mismo modo se tendrá en cuenta la eliminación de barreras arquitectónicas.



El objetivo de este proyecto es dar “un novo impulso no marco dunha das máis importantes prioridades do Concello: a rehabilitación e renovación urbana do Conxunto Histórico como unha forma de mellorar a calidade de vida dos seus cidadáns e como unha estratexia de desenvolvemento social, económico e cultural, a través do turismo sostible e outras actividades económicas compatiblesco patrimonio construído e a herdanza cultural”, según reza en el proyecto.