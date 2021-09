Herido un joven motorista ribeirense en una salida de vía en O Campiño

El ribeirense J.A.G.G., de 31 años, resultó herido, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado a las 18.20 horas de hoy en la carretera AC-305, a su paso por el lugar pobrense de O Campiño. La motocicleta que pilotaba, una Suzuki de 650 centímetros cúbicos, a la que le acababa de cambiar en un taller cercano la rueda trasera, patinó en el asfalto debido a que aún no tenía suficiente adherencia y el motorista cayó al suelo. Al lugar acudieron la Policía Local, Protección Civil, una ambulancia del 061 y el equipo médico del PAC pobrense -lo hizo en taxi-, que atendió in situ al herido, que luego fue evacuado al Hospital do Barbanza.