O Revel se convierte en la mayor zona de equipamiento público de la villa

O Revel tendrá un espacio completamente humanizado en el mes de noviembre. El Concello de Sanxenxo ultima los trabajos de acondicionamiento de este espacio en el que se encuentran el nuevo colegio de Vilalonga, la guardería municipal, el centro de salud y el campo de fútbol, y que se erige como la principal zona de equipamientos públicos de la localidad. Esta actuación supone una inversión de algo más de 1,2 millones de euros, de los que 900.000 euros fueron financiados a través del Plan Concellos de la Diputación y el resto con fondos propios municipales.



La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, acompañados de varios miembros del gobierno, de los grupos de la oposición y de la empresa adjudicataria, visitaron ayer las obras de urbanización que están a punto de concluirse a la espera de la plantación de arbolado y el pintado de los viales.









Punto de encuentro





La superficie de actuación alcanza los 73.000 metros cuadrados y la previsión del gobierno local es que los trabajos concluyan en noviembre a la espera de acondicionar las amplias zonas verdes existentes en la urbanización con más de 100 árboles.



“O resultado é espectacular, a imaxe fala por si soa, non fan falla palabras. Este espazo vaise convertir nun punto de encontró para as persoas de Vilalonga e outros lugares do municipio”, indicó Telmo Martín quien también destacó la “boa colaboración entre administracións para traballar pola ciudadanía, independientemente do partido ao que pertenzamos”.



Por su parte, Carmela Silva puso esta obra como ejemplo de “transformación e dunha nova forma de facer as cousas”, devolviendo los espacios públicos a los vecinos. “Os gobernos locais están a ser os garantes dun cambio de modelos en como tratamos as contorna, como respetamos o medio ambiente e como convertemos ao peatón no centro das obras”, explicó la presidenta.









Aparcamiento y nuevos viales





El resultado de la urbanización es la conexión de tres viales que confluyen en una rotonda, 82 plazas de aparcamiento y amplias aceras. La actuación se completa con alumbrado, mobiliario de piedra y abastecimiento de agua y saneamiento, así como el tratamiento de zonas verdes y del riachuelo que cruza el entorno para mantener la riqueza natural.