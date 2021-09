Veinte años de puesta en valor de los orígenes de Cuntis

Cuntis puede presumir de tierra termal y también de ser uno de los municipios que alberga uno de los yacimientos castrexos más importantes de Galicia, el de Castrolandín. Aunque los vecinos de este pequeño lugar cuntiense sabían del valor de este enclave desde hace décadas no fue hasta hace veinte años cuando su puesta en valor se formalizó de modo oficial con la creación de la Fundación Terra Termarum. Veinte años después de su nacimiento conmemoraban ayer esta efeméride con unas jornadas en las que se habló, y mucho, sobre la importancia de un yacimiento que marca la historia de la localidad y, como no, del noroeste peninsular.



La jornada, en la que varios expertos hablaron sobre los hallazgos en Castrolandín en las sucesivas excavaciones, tuvo como eje central la inaguración de una exposición en la que se muestran las piezas más significativas del enclave y que ofrecen una visión pormenorizada de la diversidad de este enclave y de lo mucho que todavía queda por descubrir en él. Al acto de inauguración acudió la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y también el alcalde de la localidad, Manuel Campos, así como otros miembros de la Fundación. Fue Silva la que destacó “o enorme potencial que teñen os castros na provincia” haciendo hincapié en el apartado turístico y de valor patrimonial. El alcalde cuntiense por su parte apuntó al hecho de que Castrolandín es todo un “referente” y un ejemplo de que “cando hai comunicación entre as institucións e entidades as cousas saen ben e saen adiante”.





La jornada incluyó la inauguración de una exposición con una selección de las piezas originales encontradas en las excavaciones del castro cuntiense





Fue Fran Campos, presidente de la Asociación Amigos dos Castros (germen de Terra Termarum) y representante de la comunidad de montes de de Castrolandín (y propietaria de los terrenos sobre los que se asienta el yacimiento) el que puso el toque más sentimental a la inauguración de las jornadas. Habló de su orgullo de “cando vou por Galicia adiante digo que son de Castrolandín” y de la magia “que sempre mantén este lugar”. Campos hizo referencia a que los vecinos del lugar “que hai vinte anos eran máis de 150 e agora pouco pasan dos 50” siempre tuvieron “unha relación moi directa co castro” y destacó el hecho de que festivales de tradición de la cultura oral como el Atlántica “recalasen aquí este ano”. Un escenario privilegiado teniendo en cuenta que Castrolandín es de esos sitios que esconden historias a casa paso.



Son esas historias, así como el contexto en el que vivían aquellos que en su día habitaron este complejo castrexo, las que dan vida a la exposición comisariada por el arqueólogo Carlos Otero. Él destacó que en la muestra pueden verse piezas originales y una buena selección estudiada de lo que salió de Castrolandín. Un pozo de conocimiento y una mirada directa al pasado.