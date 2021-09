Mandan a prisión a "El Ratilla" tras ser sorprendido robando en un comercio de Ribeira

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Ribeira dictó poco antes de las tres de esta tarde un auto de ingreso en prisión preventiva para Adolfo Jiménez Suárez, alias "El Ratilla" y " "El Pachino", de 43 años, un conocido delincuente natural de Madrid y que desde su llegada a la capital barbanzana estaba sembrando el pánico entre la ciudadanía. En torno a las ocho de la mañana, ese individuo fue sorprendido un fraganti por las fuerzas de seguridad cuando estaba perpetrando un robo en el comercio Monchogar, ubicado en la Rúa Cristóbal Colón, en las proximidades de la Rúa de Galicia. Fue un particular el que alertó de que había una persona que había roto el cristal de la puerta de dicho establecimiento para acceder a su interior y robar. Al lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local, que comprobó que ya tenía apilado su botín en el exterior del negocio, y que estaba formado por una veintena de juegos de sábanas, un nórdico y toallas, entre otros artículos de menaje del hogar, todo ello valorados en unos 5.000 euros.



Los agentes lo detuvieron, pese a que opuso bastante resistencia. De hecho, los policía lo tuvieron que trasladar inicialmente al centro de salud para que le aplicasen un tranquilizante. A continuación, fue llevado a los calabozos de la comisaría y, tras completar las diligencias, la Policía Nacional lo puso a disposición judicial con el resultado reseñado.



De igual modo, la unidad científica de la comisaría ribeirense analiza las muestras de sangre y otros indicios que aparecieron poco antes en un butrón abierto, posiblemente con una tapa de una alcantarilla, en el cristal de una puerta corredera del supermercado Gadis situado en la Avenida Rosalía de Castro, a la altura de la casa consistorial, para determinar la autoría de esos hechos, aunque se sospecha que se trata del mismo individuo. De hecho, aunque intentó colarse por el agujero no lo consiguió pues era bastante pequeño y se cortó tratando de entrar.



Se da la circunstancia de que Adolfo Jiménez "El Ratilla" ya había pasado el sábado a disposición del mismo juez bajo la acusación de un robo de bicicletas en el camping de Coroso, y esa vez quedó en libertad, al igual que ocurrió en anteriores ocasiones, como cuando se le arrestó por un robo con fuerza en unas taquillas del Hospital do Barbanza o de un televisor en la vivienda de los padres de otro ladrón, José Ángel Rey Vilar, "Tubío", de 45 años.