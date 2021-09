Los arqueólogos descubren en Meis nuevos petroglifos y una mámoa que no estaban catalogados

El servicio de arqueología de la Diputación de Pontevedra realizó un importante hallazgo en Meis: petroglifos y una mámoa no catalogados, así como una especie de hito de piedra que seguramente se corresponda a una división territorial de parroquias o incluso para marcar los límites del Mosteiro da Armenteira. Ambos están cerca del conjunto de Outeiro do Cribo y el Concello está dando los primeros pasos para la protección, puesta en valor y creación de una ruta para visitar estos vestigios.



La alcaldesa, Marta Giráldez, explica que el proyecto aún está en una fase muy incipiente pues se trata de actuaciones que precisan de una importante financiación, para la que esperan contar con ayuda económica de otras administraciones, además de gestiones importantes como conseguir autorizaciones que conllevan su tiempo. De hecho, los expertos consideran necesario realizar un trabajo de excavación en el propio Outeiro do Cribo porque tienen serias sospechas de que el conjunto es más grande y que debajo de las sabidas piedras adornadas, hay más.



Hace unos días se trasladaron al lugar junto a concejales del gobierno local como parte de sus planes de impulsar la protección y puesta en valor de estos bienes patrimoniales, sobre todo después de que este conjunto fuera atacado el año pasado con pintadas. Es por ello que acudieron también al servicio de arqueología provincial, al que pidieron un informe inicial.









La segunda más grande





Y es que, si bien Outeiro do Cribo se encuentra catalogado y también una mámoa cercana que, según les trasladaron, después de Chan da Gorita, en Sanxenxo, sería la más grande en tamaño que tienen localizada en la comarca de O Salnés, en esta inspección hallaron elementos desconocidos. En concreto, otro conjunto de petroglifos, un nuevo enterramiento megalítico de menor tamaño y una especie de hito de piedra, históricamente más reciente, pero también de gran valor y que, según la primera inspección, podría haber sido utilizado para marcar lindes parroquiales o los dominios del monasterio.



Así las cosas, ahora será necesario realizar un estudio en profundidad para poder catalogar estos descubrimientos, para conocer más sobre su origen, historia.... Y poder proceder también a su protección. El propósito del Ayuntamiento es poner en valor esta zona y hacerla accesible para las visitas porque ahora está invadida por la maleza propia del monte. Además, la regidora indicó que se encuentran en terrenos de propiedad privada, aunque destacó la “boa disposición” del dueño para que pudieran acceder.







Cerca de la Variante





Giráldez también recordó que este tipo de actuaciones son “moi costosas” y es por ello que acudirán a otras administraciones en busca de apoyo económico para culminar en la creación de una ruta arqueológica que además enriquecería otro importante recurso turístico de Meis: la Variante Espiritual do Salnés pues pasa por esta zona.