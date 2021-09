Trasladan al hospital a una mujer que se cayó en el río Arlés y a otra por un golpe de mar en O Vilar

Una mujer tuvo que ser evacuada tras sufrir una caída cuando paseaba en bicicleta por el río Arlés, en Ribeira. El accidente tuvo lugar minutos antes de las doce del medio día de ayer.



Los servicios sanitarios informaron al 112 Galicia de que acababan de sacar del agua a una persona que se había caído desde el paseo fluvial del Río Arlés, y necesitaban ayuda para moverla por lo que se desplazaron al lugar los bomberos de Ribeira, la Policía Local, agentes de la patrulla Nacional y Protección Civil de la localidad.



Al llegar al punto, los equipos de emergencia confirmaron que la mujer, que iba en bicicleta por un puente, había caído al río pero, afortunadamente, en un sitio en el que apenas había agua. Finalmente, confirmaron que la herida tuvo que ser evacuada en ambulancia al centro hospitalario de referencia.









Rescate en la playa de O Vilar





También en Ribeira, una mujer de unos 70 años de edad tuvo que ser evacuada de la playa de O Vilar a consecuencia de una caída en la orilla que pudo haberle causado la rotura de una cadera.



Fueron unos bañistas los que se percataron de que la mujer había sido arrollada por un golpe de mar y no podía moverse para levantarse aunque no perdió la consciencia. Los socorristas acudieron a prestar auxilio a la mujer y se alertó a Urxencias Sanitarias-061 Galicia que, junto a los socorristas y otros bañistas tuvieron que portar a la septuagenaria hasta el aparcamiento desde donde la trasladaron en ambulancia al Hospital do Barbanza.