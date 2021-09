El Viajes InterRías dejó escapar dos goles de ventaja ante el Dépor B

VIAJES INTERRÍAS FF 2- 2 RC DEPORTIVO B





El Viajes InterRías FF comenzó la liga de Primera Nacional con un empate con sabor agridulce ante el Deportivo B en San Pedro. El equipo de Luis Treviño desperdició una ventaja de dos goles en la segunda parte y vio como el filial empataba en apenas cinco minutos, de ahí la decepción al final pese a que el juego estuvo bastante nivelado entre favoritos a luchar por las plazas de ascenso a la nueva categoría que se creará la próxima temporada, una Tercera RFEF de solo dos grupos a nivel nacional.



Al Viajes InterRías le costó llevar la iniciativa ante un Deportivo B que no fue demasiado protagonista con balón. En la primera parte la mejor ocasión fue de las locales en un mano a mano de Nati De Francisco que repelió la portera visitante Andrea.



En la segunda parte se mantuvo la tónica de la igualdad en el juego hasta que el Viajes InterRías logró adelantarse en una gran acción individual de la propia Nati De Francisco. La futbolista internacional de fútbol playa lo hizo perfecto en apenas una baldosa de terreno, con finta y pase atrás que remató de forma inapelable Ainhoa Danis. Al equipo de Luis Treviño se le puso el partido cuesta abajo con el segundo gol mediada la segunda parte. El 2-0 nació en un envío largo de la portera de Paula, otra de las debutantes, que aprovechó la veloz Catarina Machado para ganarle la partida a la defensa deportivista y marcar por abajo.



Pero el filial no se vino abajo y siguió atacando para recortar distancias. Le faltó contundencia defensiva y concentración en las marcas a las locales, por lo que la ex del Sárdoma Paula Monteagudo y la ex del Victoria de Santiago Noela anotaron los tantos del empate. El Viajes InterRías pudo ganar en el último cuarto de hora, pero el remate de Lola se estrelló en el poste.



Luis Treviño no estaba satisfecho al final del partido, no tanto por el resultado sino por las sensaciones del juego. “No conseguimos tener el control del partido en el centro del campo. Tenemos que mejorar”. Aunque reconocía estos defectos como algo lógico a estas alturas de la temporada. La próxima jornada tocará visitar en Santiago al Villestro, que apunta a ser la “cenicienta” del grupo este año.