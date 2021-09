Cambados reeditará el “Albariño no Camiño” pero buscará otras fechas

Cambados quiere reeditar el festival “Albariño no Camiño”, que durante los últimos días llenó el municipio de música y otras propuestas lúdicas y culturales. Aprovechando que el 2022 también será año Xacobeo, y teniendo en cuenta que este ciclo llegó a través del programa autonómico, el concejal de Cultura, Tino Cordal, aspira a conseguir una segunda edición el año próximo.



Lo tiene claro, porque ayer valoraba “moi positivamente”, como un “éxito”, todas las vertientes de esta programación. Cosa diferente es el cuándo. El Concello se vio obligado a posponer hasta en dos ocasiones la celebración de este primer “Albariño no Camiño”, todo a causa de momentos de empeoramiento de la situación epidemiológica. La cita terminó siendo a inicios de septiembre, también a modo de celebración del inicio de la campaña de la vendimia.



Aunque el concejal destaca la buena afluencia a todas las actividades, no quieren arriesgarse el año próximo a un eventual adelanto de la recogida de la uva y que eso pueda frenar el disfrute de la celebración. Tampoco quieren solapar el “Albariño no Camiño” con el Albariño, así que tratarán de evitar agosto. Lo que Cordal pretende, adelantó ayer, es poder celebrar este festival a inicios de verano, pero la fecha también dependerá de la Xunta y de los plazos que ponga para poder justificar la celebración de este tipo de eventos patrocinados por el Xacobeo.



En cualquier caso, el también teniente de alcalde alabó la buena respuesta de participación, con “cheos nas catas, andainas e concertos” y con los “obxectivos cumpridos”: Tanto el de afluencia como el de potenciar el patrimonio y el mundo del vino.