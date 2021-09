“El Ratilla”, que mantenía en vilo a Ribeira, recibió un disparo en el abdomen en un robo cuando tenía 16 años

Adolfo Jiménez Suárez, alias “El Ratilla”, que tenía en vilo a la población de Ribeira, donde estuvo sembrando el pánico en los últimos meses con una sucesión de robos con fuerza, e incluso algunos con violencia, ya pasó su segunda noche en la cárcel provincial de Teixeiro, a donde fue trasladado en la tarde del domingo por decisión judicial tras ser sorprendido in franganti robando en la tienda Monchogar, en la Rúa Cristóbal Colón. Poco a poco van trascendiendo nuevos detalles de este famoso delincuente que se enganchó a la heroína con 8 años y con 11 ya lideraba una banda de narcotráfico en el asentamiento chabolista de Pies Negros (Entrevías). De hecho, con 16 años recibió un disparo cuando trataba de perpetrar un robo y la bala se le incrustó en el abdomen.



Ocurrió en la noche del 28 de febrero de 1995 cuando “El Ratilla”, de camino de regreso a su domicilio, cogió un ladrillo e hizo añicos el cristal delantero de una de las ventanillas de un Opel Corsa que estaba aparcado en las inmediaciones de las obras de construcción de los pisos de la cooperativa Mediodía 2000, en la carretera de Villaverde a Vallecas. En ese momento, el vigilante de dicha edificación que escuchó el ruido y vio al ladrón, le dio el alto y, al no atender su orden -el abogado de Adolfo Jiménez indicó que ello se debió a que su defendido padecía sordera y no le escuchó-, desenfundó su arma y disparó una sola vez. La bala se introdujo en el abdomen y pese a que no llegó a afectar ningún órgano vital, su estado era grave, según indicaron médicos que lo atendieron en el hospital. El guardia de seguridad declaró en su momento ante la policía que apretó el gatillo “involuntariamente” tras patinar en el suelo cuando iba a comprobar la procedencia del ruido que le había alertado y que se correspondía con la rotura de la ventanilla.





“El Ratilla” reconoció la autoría del robo y acató la petición de 100.000 pesetas de multa que le hizo la Fiscalía. Esta última, en el juicio contra el vigilante por la herida de bala, pidió dos meses de arresto por imprudencia temeraria, así como una indemnización de 400.000 pesetas tras pasar la víctimas 40 días de hospitalización para la curación de las heridas. El abogado del vigilante solicitó la absolución de su cliente por considerar que no hubo intencionalidad en el disparo.