Joan Roca, Pepa Muñoz y otros grandes chefs españoles se unen para concienciar contra el desperdicio alimentario

Los chefs Joan Roca, Pepa Muñoz, Javi Estévez e Iñaki Bretal se han unido en una iniciativa para concienciar sobre el desperdicio alimentario que ha puesto en marcha la app 'Too Good To Go' con el proyecto 'Chefs Contra El Desperdicio'.







Esta iniciativa reúne a los cuatro chefs españoles con Estrella Michelín que han aceptado el desafío de preparar platos antidesperdicio para concienciar sobre la importancia de hacer frente al despilfarro de comida, tanto en la alta cocina como en los hogares.





De este modo, cada uno de estos chefs preparará exclusivos 'Packs Chefs' que estarán disponibles solo durante este mes de septiembre en la app de Too Good To Go. Estos 'Packs Chef' especiales contienen un plato antidesperdicio elaborado por el chef y la receta correspondiente para que cualquier persona no solo pruebe el plato sino que también pueda aprender algunos trucos de aprovechamiento y elaborar la receta, paso a paso, en casa para combatir el desperdicio.





La iniciativa comenzó el 6 de septiembre y cada semana de este mes la protagoniza uno de los chefs con un número limitado de 'Packs Chef' para salvar.





Las personas interesadas podrán reservar su pack en la app de Too Good To Go y recogerlo en el restaurante en el día y hora indicados.





El primer 'Pack Chef' que se podrá salvar es el de Joan Roca que incluye una 'Sopa de piel de pepino con granizado de manzana' con la que el chef demuestra una forma deliciosa y muy creativa de aprovechar hasta la piel del pepino.





La siguiente será Pepa Muñoz con un 'Arroz con peladuras de verduras' sacando máximo provecho a las pieles de las hortalizas para no desperdiciar nada. Le seguirá Javi Estévez con su receta de 'Mollejas de cordero con rúcula, frutos secos y puré de patata' demostrando cómo aprovechar partes de un producto que habitualmente suelen descartarse. Y por último, Iñaki Bretal que presenta una 'Fritura de Fanecas con tres salsas' dando muestra de cómo gracias a algunas técnicas de cocina, como es una buena fritura, se puede conseguir que todo un producto sea 100% comestible y generar cero residuos.





Según un reciente estudio de WWF, cada año se tiran en el mundo más de 2.500 millones de toneladas de comida a la basura. Este desperdicio, además de tener un impacto social y económico, es responsable del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero por lo que, en un contexto de emergencia climática como el actual, reducir el desperdicio de alimentos es la solución más eficaz para adoptar para combatir el cambio climático.





En la web 'www.chefscontraeldesperdicio.es', cada chef cuenta su opinión sobre la importancia de combatir el desperdicio de alimentos como es el caso de Joan Roca quien asegura que "se debe tomar conciencia como sociedad de que los recursos naturales que llegan a las cocinas son limitados y se deben aprovechar".





Además, todas las recetas también están disponibles en la web.





"La mitad del desperdicio de alimentos se produce en los hogares y entre los motivos está que el 55% de los españoles no saben cómo reutilizar o aprovechar la comida que les sobra", comenta Madalena Rugeroni, directora de Too Good To Go en España y Portugal.





"Los chefs son un ejemplo a seguir para muchas personas y con su ayuda y conocimientos se quiere seguir visibilizando el problema y a través de sus recetas y sus trucos para aprovecharlo todo en la cocina empoderar a toda la sociedad en esta lucha contra el desperdicio promoviendo unos hábitos y un consumo de los alimentos más sostenibles y respetuosos con el planeta", ha apostillado.