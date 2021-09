La ANPA de Aguiño recomienda no llevar a los niños al colegio al no cubrirse una plaza de profesor

La Asociación de Pais e Nais de Alumnos (ANPA) del colegio "Heroínas de Sálvora" de Aguiño aconseja a las familias que no lleven a sus niños al centro educativo en la jornada de mañana, cuando da comienzo el curso escolar. Esta decisión la adoptó la entidad que agrupa a los progenitores tras tener conocimiento el pasado viernes de que la Consellería de Educación no cubrirá la plaza de un profesor que ha quedado vacante tras la jubilación del titular de la misma. El presidente de la ANPA, Jonny Romay, comunicó que esa plaza figura en el catálogo de personal docente del colegio aguiñense para este curso y hasta ahora estaban convencidos que se iba a cubrir y todo se había planificado y organizado incluyendo esa plaza de profesor. Asegura que no entienden ni comparten esa decisión de "última hora", que de mantenerse provocará que un aula no tenga tutor.





Para tratar de revertir esa situación, la ANPA del CEIP "Heroínas de Sálvora" ha solicitado una reunión con la inspectora educativa de la zona para abordar este asunto y no descarta promover movilizaciones, que empezaría con no mandar a los hijos a clase. Para dar traslado de la decisión adoptada por el departamento que dirige Román Rodríguez, la ANPA ha recurrido a la red Abalar, plataforma a través de la que transmitió su recomendación de no mandar a los niños al colegio, pero se encuentra con el problema de que los nuevos aún no disponen de esa herramienta. También está haciendo uso de las redes sociales para ese mismo fin.