La vacunación es la única alternativa

Si atendemos a las colas que se formaron en los puntos de vacunación, la primera jornada de barra libre para aquellos que por uno u otro motivo no habían acudido a recibir su dosis, fue todo un éxito. Es fundamental que lleguemos lo antes posible al mayor porcentaje de población inmunizado y es cierto que por estos pagos no tenemos a los antivacunas tan activos como por otros. Ejemplos como el de Israel o incluso el Reino Unido, que comenzaron con mucha fuerza y luego se frenaron en seco ante la negativa de un importante número de personas a vacunarse, demuestran que cuanto mayor sea el número de inmunizados más fácil será dejar atrás la pandemia. Y para conseguirlo es fundamental una clara campaña de información. El coronavirus mata, y no solo a los ancianos. Las UCI están ocupadas con gente cada vez más joven. Cuanto más conscientes seamos de esto, más cerca estaremos del triunfo.