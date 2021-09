La oposición reprocha a Telmo Martín el abandono de la atención sanitaria

La corporación de Sanxenxo celebró ayer un Pleno extraordinario solicitado por los grupos de la oposición, BNG, PSOE y Ciudadanos, para criticar la postura “despreocupada” del gobierno local ante lo que consideran un “abandono” de los centros asistenciales del municipio por parte del Sergas y la Xunta del PP. “Nos vemos en la obligación de solicitarlo para poder garantizar a los vecinos de alguna forma que se va a trasladar a la Xunta el grave problema en los centros asistenciales por la falta de recursos personales y, ahora también, materiales”, explicó la concejal de Ciudadanos, Vanessa Rodríguez Búa en su exposición.



Aunque no es una tarea que compete al gobierno municipal, la oposición recordó al gobierno de Telmo Martín su obligación de defender los intereses de los vecinos, “algo que no ha hecho”, señaló Búa, exigiendo que se dé traslado de las demandas del personal sanitario y los pacientes sobre el estado de la asistencia sanitaria en la villa que “es un peligro para la vida”, alertó la edil. Rodríguez Búa y la nacionalista Sandra Fernández Agraso hicieron mención a la comisión de asustos xerais que convocaron para analizar la situación y en la que encontraron documentación intercambiada entre el Concello y la Xunta, “para perdonar el cobro del IBI a Sanidade pero no para la asistencia a los vecinos”, reprocharon.



Asimismo, recordaron la situación “caótica” de los centros de salud de Baltar y Vilalonga durante este verano que no contaron con el refuerzo de la plantilla y tampoco se cubrieron las bajas y vacaciones de los facultativos, habiendo días con tan solo un profesional para atender a 2.800 pacientes de los cupos más los miles de turistas desplazados.









“Facer negocio coa pandemia”





“Non se pode prestar unha atención satisfactoria nestas condicións”, lamento Agraso quien también abordó el punto Covid del puerto deportivo, que según su información, es un servicio contratado por el gobierno de Martín a una empresa privada por 13.724 euros, “non hai nada mais noxento que facer negocio coa pandemia”, espetó la vocal del BNG.



Por su parte, Ainhoa Fervenza ve en la política del PP un abandono de la sanidad pública para avocar a la ciudadanía a pasarse a la sanidad privada, “parece que la pública es la de los pobres”, criticó la socialista. Yago Torres, de SAL, se sumó a las quejas pidiendo que se devuelva la atención presencial tan importante para las personas mayores, “non costa nada instar a Xunta, ela é a que ten que responder polos veciños”.



Sin embargo, en su turno de réplica, el alcalde se limitó a dar los datos del informe del Ministerio de Sanidad que “ contradicen o alarmismo que está xerando a oposición”, como que Galicia destina más recursos a la sanidad que la media de España y que el nivel de safisfacción de los gallegos con el servicio es de un 7,5 sobre un 10, por encima de la media nacional. Finalmente, la propuesta fue rechazada por los 10 votos del gobierno local frente a los 6 positivos de la oposición.



“Consideramos que esta postura del alcalde es una burla a las situaciones que muchos vecinos sufren por la falta de medios en los centros de atención sanitaria. La salud tiene que ser la prioridad de todos y nuestro alcalde ha demostrado que sus intereses van por otro lado y que defender a sus vecinos no está entre sus preocupaciones”, valoró la edil de Ciudadanos tras el Pleno.