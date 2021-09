La ANPA del IES da Illa no descarta iniciar movilizaciones para exigir más profesorado

La Asociación de Nais e Pais del IES da Illa de Arousa no descarta iniciar movilizaciones para exigir la incorporación, como mínimo, de un profesor más a la plantilla pues aseguran que se quedan con un docente menos que antes de la pandemia.





Desde la entidad explican que la dirección del centro se ha dirigido por escrito a la Inspección de la Consellería de Educación para hacer la solicitud, pero se la han denegado. Ya cuando salieron las listas de docentes, en julio, la ANPA detectó que les darían siete docentes menos y finalmente les concedieron dos, pero precisan uno más.





La asociación indica que se trata de un profesor en Pedagoxía Terapéutica porque hay otro pero está en el equipo directivo del instituto y le resulta complicado compaginar ambas funciones. De hecho, explican que el centro ha pedido que aunque no sea de la especialidad les envíen un docente para refuerzo, pero “a Inspección di que non”, añaden con cierta sorpresa pues “suponse que, en teoría, para o cumprimento das medidas sanitarias faría falta máis personal para cumplir as ratios, pero agora estamos co mesmo alumnado que antes da covid e cun profesor menos”, aseguraron.





Por este motivo, y en aras de que sus hijos “teñan un ensino de calidade”, quieren informar primero a todos los padres de la situación y no descartan emprender algún tipo de medida de protesta. “Se non hai solución verémonos na obriga de ter que iniciar algunha concentración ou manifestación”, advirtieron. No es la primera vez que la comunidad escolar isleña se enfrenta a una situación similar y siempre ha cosechado gran apoyo popular en la lucha por sus reivindicaciones.