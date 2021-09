Sanxenxo se apunta a las recreaciones históricas con una Revuelta Irmandiña en A Lanzada

Sanxenxo se apunta a las recreaciones históricas y quiere crear un evento anual para trasladar a los asistentes a la Revuelta Irmandiña con la Torre de A Lanzada como elemento central. Pero el proyecto es más amplio e incluye la interpretación del yacimiento arqueológico a través de un sistema de realidad aumentada accesible con dispositivos móviles. En total, está valorado en 230.000 euros y se incluye en su “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022-2024. Sanxenxo, 365 días” con el que concurre a los fondos europeos Next Generation.



Su objetivo es potenciar el conjunto patrimonial de A Lanzada y por ello también se contempla una señalización interpretativa más completa que la actual. Y en cuanto al evento de “living history”, sería algo similar a la Batalla de Casaldeirigo que todos los años se interpreta en Valga. En este caso, el viaje se realizará a la Edad Media poniendo en escena la historia de la rebelión gallega contra los nobles y dando protagonismo a la torre, el primer bien municipal de Sanxenxo declarado BIC y mandado construir por el obispo Sisnando bastante antes, en 945, para la defensa de la archidiócesis de Santiago.



También quiere potenciar sus vínculos con la industria salazonera, proponiendo la celebración de encuentros anuales con otras villas de misma tradición y que conservan fábricas como Almería, Ceuta, Murcia, etc. Y con la finalidad “la reinterpretación culinaria de recetas fenicias y romanas que pondrán de relevancia la relación con el mar”.



Y respecto a la realidad aumentada, bastará con un dispositivo móvil enfocado a los diferentes elementos del conjunto para obtener información visual más detallada, recreaciones, etc. “Recibiendo el visitante una experiencia más completa”. Estará vinculado a los puntos del itinerario de la visita: Con do Cabalo, el poblado galaico, la factoría de salazones, la necrópolis romana, la iglesia o la fortaleza medieval e incluso estructuras que se encuentran ocultas por casi 2 metros de arena y que no son visibles en la actualidad.