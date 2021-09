Castelao le cantó “A Rianxeira” a la Guadalupe

Las Festas da Guadalupe en Rianxo no fueron igual de multitudinarias que venían siendo hasta que el coronavirus entró en nuestras vidas, además de que sus actos más importantes se caían de la programación por las limitaciones de la pandemia. Sin embargo, el paulatino levantamiento de las restricciones ha permitido algunas licencias, que hicieron que fueran varios cientos de personas los que en al medianoche del viernes al sábado, dos horas antes de lo que es habitual, vivieron con idéntica emoción la tradicional ceremonia de las bengalas y la cantata de “A Rianxeira” por gentileza del hostelero Tonecho Fernández, que ya tenía pensado desde hace tiempo hacer algo semejante, pues “a festa non pode parar”, reconoció.



Su local, la cafetería Castelao, en el Paseo Manuel Antonio, repartió 600 bengalas entre su clientela, que fueron encendidas mientras todos cantaban el himno oficioso de Galicia al ritmo que marcaban con sus instrumentos varios integrantes de la Banda da Escola de Música de Rianxo, la banda de gaitas Buxaina y el grupo Vai de Roda, que les acompañaron y suplieron a la perfección a las habituales tres orquestas que venían actuando en la última verbena de las fiestas en honor a la Virgen Moreniña. Alguno de los asistentes indicaba que en Rianxo todos se saben la canción de memoria, “e incluso os nenos aprenden antes A Rianxeira que a tabla do 1”. Hubo una gran afluencia de gente, incluso de personas que como es habitual sólo acuden para vivir esa ceremonia, pero no se registraron incidencias dignas de reseñar. E incluso ofreció una sesión de fuegos artificiales en agradecimiento, que el propio Tonecho Fernández indicó que hicieron ese esfuerzo económico “xa que se traballou moi ben na Guadalupe”.



Durante toda la semana mantuvo en cierto modo el ambiente festivo, pues todos los días se organizó sesiones vermú con gaiteiros, que estuvieron concurridas e incluso el jueves acudieron muchos clientes vestidos de marineros como si se desarrollase el feirón. Ayer, de 21.00 a 23.00 horas, como sorpresa de última hora, actuó la orquesta Gran Parada ante público sentado. Pese a todo, el deseo de los rianxeiros es que en 2022 puedan volver a vivirla como antes, por todo lo alto, sobre todo por celebrarse los 150 años de esta fiesta tan popular.