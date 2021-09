El Arosa, a mantener la concentración

El excelente arranque de liga del Arosa contrasta con los contratiempos en forma de lesiones que le están azotando en su estreno en Segunda RFEF. El técnico Jorge Otero no ha podido disponer de toda su plantilla en estos primeros partidos, ni podrá durante un largo periodo de tiempo debido a las lesiones de Álex Cobo y sobre todo de Róber, que se perderá gran parte de la temporada. Hoy el Arosa vuelve a A Lomba, respaldado por su incombustible afición, dispuesto a no lamerse las heridas e intentar sumar una tercera victoria seguida a costa del conjunto asturiano de la UD LLanera (17 horas).



"Los tres puntos en el último partido fueron muy caros debido a las lesiones importantes”, reconoce Otero. “Por desgracia forman parte del fútbol. No queda otra que seguir, esperemos que ambos jugadores estén cuanto antes con nosotros y poder brindarles una victoria”.



Con 6 puntos en su casillero, la liga no ha hecho más que empezar y el técnico trasmite que sus jugadores están “con los pies en el suelo pero con muchas ganas de sumar tres puntos en este partido”. No va a ser fácil.



Aunque el técnico visitante Jose Luis Rodríguez advierte de una ofensiva total de los suyos, yendo al ataque y a presionar a campo contrario, en el bando local esperan otro tipo de plan en su oponente vistos los dos encuentros anteriores. “Ellos van a replegar y salir rápido a la contra”, considera Jorge Otero, que apunta como fortaleza el balón parado y la envergadura en los asturianos, sobre todo del delantero senegalés Cheikh Saha.



“Nosotros tenemos claro lo que queremos hacer y como lo queremos hacer: Condicionarlos para que no se sientan cómodos”, explica el de Nigrán.



Diego Diz, que ya no jugó en Luanco, y Ross, arrastran molestias. “Si no están bien no vamos a forzar lo más mínimo porque no tiene sentido”, comenta el entrenador.



En los visitantes son bajas el central Pablo Pantiga, por lesión, y el delantero Javi Sánchez por sanción. Pero hoy sobre A Lomba el Arosa tendrá que vigilar a futbolistas peligrosos como Omar y Matías, “son rápidos y dinámicos, se quedan arriba descolgados y buscan transiciones rápidas”.



Si la semana pasada en Luanco el Arosa jugaba en liga fuera de Galicia después de 27 años, hoy recibe tras ese largo período a un rival no gallego en competición regular. Será la primera visita de la UD Llanera a Vilagarcía y el club local tendrá un detalle con su rival para conmemorar esta circunstancia.



Manu Táboas debutó en liga la semana pasada manteniendo el candando en la portería cuando tuvo que suplir a Cobo. El Arosa quiere que no encajar siga siendo la prioridad en su hoja de ruta en la nueva categoría. “Tengo claro que tenemos que seguir manteniendo la portería a cero y a partir de ahí seguir creciendo” insiste Otero. “No podemos descuidarnos y bajar la concentración, porque si lo hacemos vamos a ser vulnerables”.



La gran novedad en la convocatoria, aparte del portero juvenil David Conde, es Pablo Porrúa, una vez cumplidos los dos partidos de sanción. “Teño moitas gañas de xogar na Lomba e atópome ben. Témonos que facer fortes na casa e sacar os máximos puntos posibles”, dice el atacante de Bertamiráns. “O Llanera é un equipo que compite ben e arma transicións moi perigosas, é algo no que incidiu moito durante a semana o mister”, explica Porrúa ante su debut