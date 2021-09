Denuncian la mala gestión de la atención primaria en Ribeira y piden la dimisión de la gerencia

Los delegados del sindicato CIG-Saude del Hospital do Barbanza denuncian la mala gestión de los centros de atención primaria por parte de la gerencia del área sanitaria Santiago-O Barbanza y solictian la dimisión de sus responsables. Según la central, la gerencia “obliga” a los trabajadores de primaria del centro de salud de Ribeira a realizar guardias en el PAC avisando con escasas horas de antelación y “a golpe de burofax”.





Esta imposición, que viene dándose durante todo el verano y repetidamente en los últimos fines de semana, no se debe a que surja una ausencia no programada, explica la CIG, sino que se corresponde a permisos solicitados por los trabajadores meses antes y que no se cubren hasta el último momento.





Sobrecarga de trabajo

Esta situación estaría agravando, más si cabe, el problema de la falta de personal que ya acarrea el centro sanitario desde hace años tal y como viene denunciando la CIG, puesto que reprocha que no se están cubriendo muchas de las ausencias de facultativos, ya sea por baja, permisos o vacaciones, lo que conlleva una sobrecarga de trabajo para los médicos que tienen que atender también los cupos de sus compañeros y cubrir las guardias que en muchas ocasiones se notifican 24 horas antes “sen respetar os seus descansos semanais”, considera el sindicato.





Desde la CIG critican la falta de organización de la gerencia, que “merma as condicións de traballos dos facultativos, o que conleva un desgaste físico que repercute na calidade de atención que se lle pode dar ao paciente, por falta de tempo, atentando e poñendo en risco a súa saúde”.