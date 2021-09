La arquitectura gallega premia en Pazo Baión sus mejores trabajos

Se cierra el círculo. César Portela fue el artífice de la rehabilitación de Pazo Baión y, ayer, el inmueble fue sede de la gala para la entrega de los premios a nivel autonómico que entrega el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG), donde Portela fue distinguido con un galardón a su trayectoria profesional.





La cita contó con presencia de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, quien destacó la “calidade e variedade” de la decena de obras premiadas en esta IX edición. De César Portela alabó sus más de cincuenta años de experiencia “combinando a innovación co respecto ao patrimonio natural e á contorna”. El delegado del Gobierno, José Miñones, avanzó que el Ejecutivo trabaja en “políticas de vivenda que priorizarán o acceso dos mozos e mozas a este dereito”.





Por su parte, la decana del Colegio de Arquitectos, Elena Ampudia, aprovechó la presencia institucional para pedir cambios normativos: “Precisamos da axuda das administracións públicas na axilización de licenzas, simplificación administrativa e claridade normativa”. Incidió además en que “cómpre unha política de rehabilitación integral que vaia dende a cidade, vila ou aldea ata o elemento máis pequeno, a vivenda, adecuando os espazos ás novas necesidades que se van xerando”.





La gala y los premios

La gala estuvo conducida por la presentadora Marta Doviro y contó con entrevista en directo del periodista Xabier Fortes a Portela. El homenajeado tuvo palabras de agradecimiento, no solo a quienes lo distinguieron ayer, sino a sus colaboradores: “Non recordo facer ningunha obra só”. “Este recoñecemento éncheme de orgullo e compensa as mil e unha batallas que cada día libramos no exercicio do noso traballo, tanto no terreo da ética como da estética, para lograr saír indemne e satisfeito persoal e profesionalmente”, añadió.





Las distinciones, figuras guerreras en granito, fueron obras del artista meañés Francisco Pazos.





La relación de obras premiadas fue: Residencial de nueva planta, vivienda unifamiliar: Surf House, en Porto do Son, de Álvaro Marín Durán y Alfonso Castro Lorenzo (Dosesmas Arquitectos); Residencial de nueva planta, vivienda colectiva: Edificio de 31 viviendas, local y dos sótanos, en Pontevedra, de 2c arquitectos, Ángel Cid Carballo y Silvia Diz Places; Otros edificios de nueva planta: Campo de fútbol de A Gandareira, Silleda, de Abraham Castro Neira y Carlos A. Pita Abad. Hubo además dos menciones. La relación sigue con Obras de restauración y rehabilitación: Vivienda unifamiliar en Miraflores, en Muros, de Iago Fernández Penedo y Óscar Fuertes Dopico; Obras de Interiorismo: terraza cubierta en vacío urbano, Skada Moncloa en Ferrol, de Ramón Montero Cereijo y Carmen Pérez Parapar; Arquitecturas efímeras y diseño: Cantos Somos, Tui, de Jorge Enríquez Méndez, y Tribuna pública, instalación en la Praza da Fábrica de Tabacos de A Coruña, de Luis Manuel Santalla Blanco, Juan Miguel Salgado Gómez y Alba González Vilar; Diseño de espacios urbanos, jardinería y paisajismo: Rehabilitación de la Praza de Armas en Ferrol, de Carlos Pita Abad, y la Urbanización del entorno del Peto de Ánimas de Piñeiro, en Gondomar, de Santos Vila González; Divulgación e investigación: Arquitectura e ilusión, Proyectar desde el in-Genius Loci, de Óscar Pedrós Fernández, y Habitar a Agua, de Andrés Patiño Eirín. La lista se cierra con el premio al Proyecto fin de carrera: Centro cultural y de industrias creativas Stadtlagerhaus, Alemania, de Ramón López González.