Muere a los 72 años Alan Lancaster, bajista de Status Quo

La banda de rock británica Status Quo anunció este domingo la muerte a los 72 años de su bajista Alan Lancaster, uno de los miembros fundadores el grupo.





"Alan sufrió durante muchos años esclerosis múltiple", indicó en un comunicado la banda, con la que el bajista se reunió en 2013 y 2014 para ofrecer diversos conciertos.





"Fuimos amigos y colegas durante muchos años y logramos un gran éxito juntos como los 'cuatro desefrenados', junto con Rick Partiff y John Coghlan", rememoró Francis Rossi, cantante y líder del grupo, que alcanzó la popularidad en las décadas de 1960 y 1970.





Aunque Rossi admitió que hubo un "distanciamiento" con el bajista en los últimos años, el cantante subrayó que siempre conservará "muy buenos recuerdos" de sus "primeros tiempos juntos".





La banda vendió en su momento decenas de millones de discos y lanzó sencillos de éxito como el tema "Whatever You Want".









Alan Lancaster/ SnoopingAsUsual