Las ANPA de Ribeira recogen firmas y se concentran delante del Concello contra los recortes

Las ANPA de los centros educativos de Ribeira continúan con su ofensiva para reclamar a la Consellería de Educación que de marcha atrás en su decisión de eliminar docentes para este curso.





Una decena de asociaciones de padres y madres se han unido para convocar una concentración prevista para mañana a las 19:30 horas en la Praza do Concello coincidiendo con la celebración del Pleno municipal en el que presentarán una moción por los recortes en el en el IES Nº1.





Además, han iniciado una recogida de firmas hasta el próximo día 15 de octubre para manifestar su postura e “indignación” ante “a diminución unilateral, pois non se tivo en conta a voz da comunidade educativa, do persoal dos centros educativos públicos do municipio de Ribeira”.





La organización de la Consellería de Educación establece 2 docentes menos de Educación Infantil en el Ceipp de Palmeira, la eliminación de 6 docentes y un terapeuta pedagógico en el IES Nº1, otros dos docentes por prejubilación y traslado en el Ceipp de Artes, un docente por jubilación en el Ceipp Heroínas de Sálvora de Aguiño, otro docente de apoyo de Educación Infantil en la EEI de Deán Grande y un profesor en el Ceipp de Carreira.





“Unha diminución sen xustificación real, pois a súa ausencia supuxo a masificación de aulas, docentes sobrecargados, mala atención ao alumando, redución de materias, imposibilidade na prevención, detección e atención ao alumnado con necesidades especiais, eliminación de gardas, e redución nas bibliotecas”. Ante esta situación solicitan a la Xunta la recuperación de los puestos de trabajo en estos centros educativos “canto antes”, por lo que una vez recogidas las firmas, serán entregadas en la Xefatura Territorial de la Xunta en A Coruña. “Agardamos que non viren a cara nin miren para outro lado e cambien de actitude ante a voz da comunidade educativa”.





Unión total de las ANPA

Desde la ANPA del colegio plurilingüe de Palmeira, la ANPA “A Gándara” de Artes, “Monte Tahúme” de Olveira, la del colegio de Frións, la ANPA “Santa Uxía” de O Grupo, “Heroínas de Sálvora” de Aguiño, “A Guía” de Carreira, la ANPA de la EEI Dean Grande, “San Roque” del IES Leliadoura y la ANPA “Caramecheiro” del IES Nº1 de Ribeira, aseguran estar “fartos” de las “omisións, das medias verdades e das mentiras” de la Consellería de Educación, que “dalle voltas a uns números para que cadren dentro dunhas instruccións que non se axustan ás necesidades reais do alumnado nin garanten a súa educación con calidade e eficiencia”. Y es que consideran que la reducción dificulta que los docentes no puedan valorar a cada estudiante como se merece o detectar de manera temprana las posibles dificultades en su aprendizaje y tratarlas a tiempo para evitar un fracaso escolar. “Parece que viven nun mundo de números e nos vivimos no mundo real coas consecuencias das súas erradas decisións e sen poder facer nada máis que berrar ben forte que non estamos de acordo”, reprochan las ANPA de Ribeira que reclaman una vez más inversión en educación y fin a los recortes..





Sesión ordinaria del Pleno

La corporación municipal de Ribeira celebra hoy a partir de las 20:00 horas la sesión ordinaria del Pleno de septiembre que además de la moción presentada por la comunidad educativa también debatirá sobre una docena de puntos previstos en el orden del día si el tiempo lo permite. Se abordarán los festivos locales para el 2022, y varias peticiones de la oposición sobre mejoras en servicios, caminos e infraestructuras municipales.





Además Somos Ribeira defenderá una iniciativa para la implementación de medidas que garanticen la transparencia sobre las actuaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno de Manuel Ruiz con el objetivo de comprobar el debido cumplimiento de los acuerdos plenarios con información accesible en la web municipal y respuesta por escrito a las preguntas registradas por la oposición.