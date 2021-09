Ravella dotará de una sede al Liceo y dice que Santamaría estaba al tanto de las negociaciones

El Concello garantiza que el convenio por el que dotará de un nuevo local al Liceo Casino se hará “público” y que se firmará “con quen presida a sociedade nese momento”. Precisamente es el actual presidente, Borja Santamaría, el que dio a conocer estas negociaciones de las que dijo sentirse excluido. El gobierno que preside el socialista Alberto Varela lo niega, asegura que a los encuentros acudieron directivos y asesores jurídicos de la entidad y achaca las críticas de Santamaría a “discrepancias” internas.



“Trala adquisición da sede de Castelao polo Concello houbo, evidentemente, varias reunións entre o goberno municipal e a directiva da entidade para abordar o futuro. A unha das xuntanzas asistiu o actual presidente; ás demais, xa non, senón un directivo xunto co avogado da entidade. Ata onde coñece o goberno local, ese directivo foi informando puntualmente ao seu presidente de canto se falaba nesas citas. Polo tanto, se o presidente foi informado e as reunións se producen na Alcaldía, a petición da propia entidade e con asistencia do seu propio letrado, moi secretas non parecen”, señalan desde el ejecutivo socialista, que defiende que su actuación fue “como sempre”, recibiendo “a calquera asociación que así o solicita”.









“Compromiso” con la entidad





Fuentes municipales señalan que, por el momento, no hay ningún convenio firmado más allá del de la compra de la sede y que el acuerdo será con el Liceo, “non con ningunha asociación que poidan estar utilizando nese momento as súas instalacións”, en referencia a Arousa Moza, colectivo que también preside Santamaría.



“Para o goberno local, as discrepancias entre directivos e socios do Liceo Casino deberían de ser tratadas internamente, entre outras cousas porque unha entidade con máis dun século de traxectoria detrás non se merece estar pasando por un dos seus momentos máis difíciles desta maneira”, dicen fuentes municipales. Ravella incide en que el gobierno de Varela es consciente del significado de la entidad para la ciudad y en base a esto se acordó la adquisición de la sede de Castelao. “Foron 475-000 euros (compra máis condonación da débeda) que asumiron todos os vilagarciáns”, señala el Concello. Más allá y, dicen fuentes municipales, para “manter vivo ese patrimonio”, se destinarán 1,5 millones a convertir el edificio “na gran biblioteca que todos os vilagarciáns merecen”. La intención es que las obras comiencen en unos meses y, “fiel ao seu compromiso”, el ejecutivo ofrecerá una alternativa para local social al Liceo. “Iso precisamente é o que se ven negociando cos seus representantes, incluidos os xurídicos”, señalan fuentes municipales, que achacan la ausencia del presidente, Borja Santamaría, a “unha cuestión que compete á sociedade”.



Sobre las críticas de Santamaría, los socialistas eluden entrar en polémicas. “Pode recorrer aos tribunais, porque está no seu dereito, pero antepoñer os insultos ás razóns non semella ser a mellor decisión para iniciar ese camiño”, advierte el ejecutivo.