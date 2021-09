El CIM comarcal también vuelve a las aulas con el sexismo en los videojuegos y el Día de la Niña

El Centro de Información á Muller (CIM) de O Salnés ha iniciado en los colegios de su ámbito una serie de formaciones dirigidas a visibilizar el Día Internacional de la Niña y a sensibilizar sobre el sexismo en los videojuegos mediante un taller lúdico en el que los alumnos debatirán y diseñarán opciones con valores positivos.



El servicio empezó este mes con las actividades y las desarrollará hasta el final del trimestre en centros de Cambados, Meaño, Meis, Vilanova y Ribadumia. Pero además, el próximo día 1 inaugura en la capital del albariño la exposición “Premios María Josefa Wonenburger Planells” sobre científicas gallegas para visibilizar y popularizar las aportaciones de eminencias gallegas a la ciencia y la tecnología, que precisamente recibieron este galardón. Luego recorrerá el resto de concellos.



En cuanto a la formación, desde el CIM detallaron que en Primaria se está trabajando con el programa Historia da Nena para “crear formación encamiñada á visibilización deste día e de todas as desvantaxes que sofren as nenas de outros países e tamén da nosa sociedade polo mero feito de nacer nena”. Así, señalaron que aún a día de hoy se enfrentan a muchos obstáculos y lesiones de sus derechos como la explotación sexual, la falta de acceso a la salud, la mutilación genital, matrimonios forzados... La efeméride declarada por la ONU se celebra el día 11 de octubre.



Para alumnos de ESO se pone en marcha el taller “Game over. Sexismo virtual off”. Se trata de una actividad participativa y lúdica en la que se analizarán los contenidos de los videojuegos más populares, debatiendo sobre los valores, modelos, estereotipos o roles de género que transmiten. Además, se busca visibilizar otro tipo de juegos y se diseñarán de forma colaborativa otros con argumentos, imágenes y contenidos que generen valores positivos y comportamientos pacíficos e igualitarios.



Desde el departamento de Igualdade de la Mancomunidade señalaron que en la primera etapa de la vida de los seres humanos el medio de aprendizaje más importante es el juego y que los videojuegos son los preferidos por los adolescentes de hoy en día, pero en su “maioría aparecen cargados de valores sexistas, comportamentos agresivos, violentos e competitivos”.