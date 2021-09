Arousa rema por el Mundial

La ciudad rumana de Bascov acoge desde hoy el Campeonato del Mundo de Maratón 2021. Después de dos años sin competir en eventos internacionales, los palistas arousanos partieron el martes hacia Rumanía para asistir a un campeonato que cuenta con la participación de más de treinta países.



La armada arousana y gallega llega a esta cita con las expectativas muy altas para intentar conseguir el mayor número de medallas, no lo van a tener fácil puesto que en esta edición competerían grandes estrellas como el sudafricano Hank McGregor, la húngara Renata Csay y su compatriota Martin Kover.



La competición comienza hoy con las pruebas de la categoría junior y la modalidad de maratón corto en la que participarán a las 9:45, los palistas del Breogán de O Grove Tono Campos y Diego Romero en el C1. También lo hará el olívico Iván Alonso en K1, su salida será a las 11:15. Las finales de esta modalidad comenzarán a las 15:30 horas. En la categoría juvenil Rosalía García del Piragüismo As Torres tomará la salida a las 7:50 horas en C1 juvenil.



El viernes será el turno para las categorías juvenil y sub 23. A las 7:45 comenzarán su andadura mundialista las parejas formadas por Lua Cubiella del Náutico O Muiño junto a Sara Durán del Piragüismo Portonovo y la embarcación formada por Sandra Leira del Náutico de Miño y Marta Mourelos de Breogán. Diez minutos más tarde Jaime Duro del E.P. Ciudad de Pontevedra competirá en el C1 Sub 23.



En torno a las 13:05 la dupla del Náutico Pontecesures de Carlos Gutier y Borja Castiñeiras disputará la carrera de C2 Juvenil. Para cerrar el día de regatas los palistas del Piragüismo Verducido Adrián Prada y Joaquín Iglesias competirán en el K1 Sub 23.



El plato fuerte llegará el sábado con las regatas individuales de la categoría senior. Jenifer Casal empezará a las 7:20 de la mañana en el C1. Mientras que a las 9:30 Tono Campos tomará la salida en el C1 para buscar de otro entorchado mundialista, dos años después de su última medalla de oro. La otra embarcación gallega en esta prueba es la del catoirense Fernando Busto, que vuelve a una competición internacional 16 años después. La otra baza gallega para el sábado es la de Iván Alonso en el K1, donde tendrá que luchar con nombres de talla mundial como son el sudafricano Hank McGregor, el portugués Jose Ramalho o el actual campeón del mundo Mads Brandt Pedersen de Dinamarca.



Por último, el domingo competirán las embarcaciones dobles en las que tomarán la salida la pareja asturiano leonesa de Miguel Fernández y Julián Becerra, perteneciente al Fluvial O Barco que seguro tendrá que mucho que decir en esta prueba.



La piragua integrada por la lucense Tania Fernández y la grovense Tania Álvarez parte un año más como favorita al podio en el K2.