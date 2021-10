El Arosa recibe en A Lomba al Coruxo

El Arosa recibe esta tarde a las 19 horas en A Lomba al Coruxo en la quinta jornada de Segunda RFEF. Un partido que llega con los dos equipos separados por seis puntos en la tabla a favor de los locales, algo difícil de imaginar en pretemporada. Y es que han empezado de forma diferente la liga de cara a sus diferentes objetivos. El del Arosa es la permanencia, consolidarse en la categoría. Y el de los visitantes pelear por ascender a Primera RFEF después de once temporadas consecutivas en Segunda B.



El Coruxo no conoce la victoria de momento, pero viene de hacer un gran partido ante uno de los gallitos, el Avilés, como apunta el técnico local Jorge Otero. “El Coruxo es uno de los rivales que va a pelear por la liga, no tengo ninguna duda”. En el Arosa son conscientes que el potencial del rival es mucho mayor de lo que indica la tabla tras el primer mes de liga. “Los méritos que han hecho no se corresponden con su clasificación. Tiene muy buenos jugadores, es uno de los rivales que está llamado a pelear por el título. Nos va a poner en muchos aprietos. Seríamos muy igenuos si pensamos que va a ser fácil al mirar su clasificación, son un equipo que manejan muy bien el balón y que genera muchas ocasiones”.



El regreso al equipo en los visitantes de Mateo Míguez, que ya jugó algunos minutos la semana pasada, cambia por completo la capacidad creativa de la escuadra que entrena Gonza Fernández, que también dispone de futbolistas de ataque muy peligrosos como el ex arosista Chiqui, Silva, Borja Domingo o Martín Rafael. El Arosa fía sus opciones de puntuar a ser sólido, saber sufrir y esperar sus momentos en el partido. “Tenemos que hacer un partido muy trabajado y tener paciencia y tranquilidad sin confundirla con la relajación. No podemos despistarnos. A partir de portería a cero somos un buen equipo”, dice un Otero que repite la convocotaria de Segovia, ya que Sidibé todavía no se ha recuperado de un proceso viral.



El Coruxo no vendrá a Vilagarcía a especular, dado su estilo y su necesidad de sumar una victoria con la que levantar el vuelo. “Es un equipo cuyo entrenador le gusta tener balón con mucha posesión y los laterales muy altos. No creo que varíen mucho el guión. Lo principal es que sepamos adaptarnos a los distintos momentos del partido”, comenta Otero, sabedor que el público de A Lomba también desempeñará un papel importante. “En casa estamos en la buena línea, esperamos la ayuda importante de la afición, los vamos a necesitar siempre, y más ante un rival compoo el Coruxo, que la clasificación no nos engañe. No tengo dudas de que la afición va a estar con el equipo como hasta ahora”.



El técnico local está introduciendo cambios cada semana en el once, por lo que la alineación que pueda presentar hoy es una incógnita pese a las bajas de los recién operados Róber y Álex Cobo, y la de Sidibé por enfermedad.



Ambos equipos estarán muy pendientes del estado del terreno de juego. Las lluvias de las últimas horas beneficiarán que ruede más el balón en las zonas donde el terreno está más irregular, pero habrá que ver si aguantan las zonas centrales con más arena en las que el césped resembrado todavía está muy tierno.



El partido se podrá ver en directo a través de la TVG2 y de su página web crtvg.es