Sanxenxo recibe el apoyo de la Xunta para impulsar el destino todo el año

El Concello de Sanxenxo sigue mostrando su fortaleza en materia de turismo y durante un puente del Pilar que cuelga el cartel de completo se convierte en el primer Municipio de Preferente Actuación Turística tras la firma de un convenio con la Xunta de Galicia dotado con 150.000 euros con los que mejorar su oferta del destino.





El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el alcalde Telmo Martín rubricaron ayer este acuerdo en el Pazo de Quintáns con la presencia de representantes del sector turístico de la villa y de los motores económicos de la villa, como el CETS, Entretendas, o Aviturga.





El convenio se centrará en potenciar el patrimonio natural y paisajístico de Sanxenxo, creando rutas de la naturaleza como alternativa a la oferta de playa y turismo náutico, y también se impulsará la Ruta do Padre Sarmiento y una red de itinerarios a nado en aguas abiertas. Se pondrá en valor el patrimonio arqueológico del municipio, y se promocionará la marca Sanxenxo como destino de descanso, salud y bienestar con diversas acciones.





Durante el acto en el Pazo de Quintáns, uno de los focos turísticos de la villa, el alcalde, Telmo Martín, incidió en que el gobierno local quiere “potenciar” los meses desde octubre a marzo. “Sanxenxo é un destino plenamente consolidado no verán, pero non é así nos meses de inverno. Este convenio vai a axudar a promocionar o destino e demostrar que é visitable os 365 días do ano”, indicó. Martín agradeció la “implicación” de la Xunta y confía en que “este sexa un dos moitos que se firme” para seguir avanzando como destino en otoño e invierno.





Por su parte, Alfonso Rueda destacó que el objetivo de este convenio “é seguir desenvolvendo turísticamente Sanxenxo e que sirva ademáis como exemplo e campo de probas do que queremos facer no resto de Galicia”. En la misma línea, incidió en que el municipio ya es una potencia turística en el verano, pero ten “posibilidades enormes” para serlo el resto del año. “Tivemos un verán moi bo e esta ponte tamén o está sendo e queremos que siga así sempre”, aseguró.





Lleno por el puente del Pilar

En cuanto a este puente del Pilar, Sanxenxo vuelve a estar lleno de visitantes con un 80 % de los establecimientos hosteleros abiertos y una ocupación del 100 %.





El presidente del CETS, Alfonso Martínez destaca unos datos que incluso llegan a superar los del 2019, con una importante presencia de turismo nacional y bastante uso de los bonos turísticos de la Xunta.





En el caso de la viviendas turísticas, desde Aviturga apuntan a un lleno total y con más turismo extranjero, especialmente de América. Con todo, el alcalde Telmo Martín ya tiene la vista puesta en el puente de Difuntos y en el de la Constitución para los que se espera una alta llegada de visitantes que buscan disfrutar del tirón de Sanxenxo.