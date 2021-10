Denuncian el “descontrol” en el centro de salud de Baltar sin médicos de refuerzo en el puente

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo denuncia, una vez más, la “nefasta” gestión del PAC de Baltar y en general en todo el área sanitaria Pontevedra - O Salnés.



Denuncian que el centro sanitario de Portonovo, “leva dúas fins de semanas consecutivas sen médico de reforzo xa que o facultativo que ten praza no mesmo, envíanno a cubrir baixas noutros PAC da área en O Grove, Bueu ou Vilagarcía”.



Esta situación de “descontrol”, explican, provocó que en el PAC de Baltar quedase el domingo, en pleno puente del Pilar, “sen médico ningún durante dúas horas e que tiveran que botar man dun médico de Vilagarcía mentras o que corresponde a Baltar, que pertenece ao de Cambados, esta fin de semana estaba en O Grove e en Bueu”.



Apuntan a que no se tuvo en cuenta que existe personal de baja y de vacaciones a la hora de hacer los turnos, por lo que se incorporaron a las guardas aún sin estar en activo. Además, las notificaciones fueron remitidas al centro de salud y no al PAC directamente, por lo que sus destinatarios no tuvieron conocimiento de los turnos que tendrían que ser cubiertos con personal de refuerzo.



Para la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo “non nos vale a escusa de que non hai médicos, nin enfermeiras, nin celadores”. A su entender, os problemas son outros” denunciando que en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y en concereto en el centro de salud de Baltar, se dan los contratos y las condiciones laborales máis precarias de toda Galicia. Añaden además, que “veñen de aumentar a cada facultativo 250 horas anuais, polo que terán, como moito, unha fin de semana libre cada seis”. Ante esta situación, aseguran, “é normal que os xa poucos profesionais sanitarios formados rematen prestando os seus servizos fóra”. De las tres vacantes que existen en Baltar, ninguna fue cubierta por los tralados y de los seis nuevos facultativos de AP que se formaron en el área solo dos solicitaron puesto en ella y se quedaron.