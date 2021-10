La Xunta ejecuta la reparación de las juntas de dilatación en tres tramos de la Autovía do Barbanza

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade acomete esta semana los trabajos de reparación de las juntas de dilatación en varios tramos de la autovía do Barbanza. Concretamente, las actuaciones se van a llevar a cabo desde hoy y hasta el viernes y para ello será necesario el corte de un carril de circulación, en cada caso, para acometer las tareas de conservación de la carretera entre las 8:30 de la mañana y las 19:30 horas de la tarde.



Así, durante el día de hoy se procederá a la reparación de las juntas en el viaducto de Taragoña, sobre la Ría de Arousa, que une los concellos de Rianxo y Boiro. Los trabajos afectarán a la calzada derecha entre los puntos kilométricos 18+700 y 20+300.



En la jornada de mañana los operarios de mantenimiento de la vía se desplazarán hasta el entorno de Escarabote, en Boiro, y Ouxo, en A Pobra do Caramiñal, para acondicionar la estructura de la calzada izquierda entre los puntos 30+400 y 31+800.



Ya el viernes, se repararán las juntas en la zona del viaducto de Coroño, a la altura de Espiñeira, en Boiro, donde hace poco más de quince días media docena de vehículos sufrieron pinchazos en los neumáticos y roturas del tren delantero a consecuencia del ras levantamiento de las juntas en esa zona, aunque por fortuna no hubo que lamentar heridos.



En ese momento los operarios procedieron a una reparación de urgencia pero ahora se procederá a su arreglo completo. El tramo afectado es el carril derecho entre los kilómetros 24+900 y 26+000.



La Axencia Galega de Infraestruturas de la Xunta acomete estas obras que consisten en sellar las conexiones de la calzada con un material especial para alargar la vida útil del pavimento y permitiendo, además, una transición suave para el tráfico rodado.