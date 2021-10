Exigen una solución “estable” a las ausencias del jefe de Cambados porque “se prexudica” al servicio

La sección de la CIG en el Concello de Cambados reclama al gobierno local una solución estable a las comisiones de servicios del jefe de la Policía Local pues denuncia que su elevada frecuencia causa un “prexuízo e falta de estabilidade” que afecta a la plantilla y al servicio. Además asegura que hay “enfado” entre los trabajadores porque se enteraron de su marcha por la prensa.



El sindicato señala que no son contrarios al uso de estos traslados temporales reglados, pero no están de acuerdo con la forma de cubrirlos. En esta ocasión ha sido poniendo al frente a otro agente, pero consideran que esto supone una “merma” en una plantilla ya “de por si escasa” y que “o servizo á cidadanía vaise ver afectado”.



Y es que, recuerdan, “xa é habitual que esta persoa –por Maximino Cid Ferro– esté indo e vindo dun concello a outro coas múltiples comisións de servizos que leva disfrutado”. De hecho, piden una solución que dé estabilidad a la jefatura, pero también que se cubran “dunha vez por todas” las dos plazas de oficiales vacantes porque “sería parte da solución”, añaden.



Desde CIG también trasladan que los agentes se sienten “ninguneados” y están “enfadados” por “ter que enterarse pola prensa” de la marcha del inspector y echan en falta, dice, que “esa marcha non se faga atendendo aos preceptos éticos e de servicio á cidadanía que tanto lle gustaba exhibir, dado que somos un servizo público”.



Creen que dejar a un agente como jefe accidental no es lo más conveniente y que la solución tenía que haberse alcanzado “antes e falando co plantel”.



Cabe recordar que la anterior comisión de Cid Ferro a Ourense se cubrió contratando a un agente de fuera, Adolfo Suárez, pero después el Ejecutivo volvió al sistema anterior: recurrir a un agente del cuerpo, un oficial. Sin embargo, a falta de mandos, convocó un concurso de méritos para elegir entre los funcionarios con, por los menos, tres años de antigüedad. Ganó el agente Alejandro Falcón, en un desempate, y es quien ostenta ahora el cargo en esta y otras ausencias que hay del titular de la plaza. l