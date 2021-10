Alberto Varela confía en las partidas genéricas del Presupuesto para finalizar el paseo marítimo

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que incluyen nueve millones de euros para Arousa, han sido recibidos sin sorpresa por parte de los alcaldes salinienses. El regidor vilagarciano, Alberto Varela, señala que aunque está a la espera de conocer las cuentas con más detalle “non teño dúbida de que serán bos para Vilagarcía, para Galicia e para España”. En el documento estatal no figuran partidas específicas para obras que estaban pendientes en la capital arousana como la finalización del paseo marítimo hasta Carril o mejoras en la avenida de Rubiáns. Con todo Varela reconoce que “a todos nos gusta que neste documento aparezan partidas con nomes propios de proxectos no noso concello, pero hai que coñecer polo miúdo como se van distribuír as grandes partidas, xenéricas, para determinar os investimentos reais neste municipio ou en calquera outro”.



Alberto Varela tiene claro que “a conclusión da renovación do paseó mar´´itimo ou a mellora dos accesos á cidade dende Rubiáns son proxectos que poden perfectamente executarse nos vindeiros meses malia que agora non conten con partida específica”.



A mayores el alcalde socialista apunta que para una valoración más concreta todavía falta conocer hasta donde se incrementa la participación de Vilagarcía en los ingresos del Estado.



En Cambados aplaudían por su parte la inclusión de partidas específicas para dar respuesta a dos demandas históricas en la localidad como son el Cuartel de la Guardia Civil y la Praza de Abastos. Desde el gobierno local manifestaron que “o cuartel será incluso relevante a nivel comarcal e a Praza é imprescindible porque estamos continuamente remendando e tapando buratos coa de agora”. De hecho manifestaron que pedirán expresamente a Portos que acelere el Plan Especial para poder hacer realidad esa demanda cuanto antes.



En A Illa sí echan en falta una partida para saneamiento cuyo proyecto está siendo redactado y para el que no hay la partida de 28.000 euros en el documento del Estado que correspondería a esta anualidad. En Meaño y Meis no esperaban partidas específicas para ningún proyecto, de ahí que no echasen nada en falta.