Los jugadores más pequeños de Sanxenxo inauguran el renovado campo de fútbol de O Revel

Los equipos de las categorías biberones de los clubes locales Vilalonga C.F. y Sport 2017 inauguraron ayer oficialmente el renovado césped del campo de fútbol de O Revel con una exhibición que refleja la apuesta municipal por el fútbol base.



El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Deportes, Daniel Arosa, asistieron al acto inaugural, que estuvo abierto al público, y al que asistieron jugadores de otras categorías y de otros clubes municipales que pudieron comprobar la nueva imagen del campo en el que desde las últimas semanas ya entrena el Vilalonga C.F..



“Foi un partido para pasalo ben e disfrutar do novo céspede. Non era unha competición, e por iso se elexiu aos máis pequenos que ademáis representan o futuro do noso fútbol”, aseguró el edil Daniel Arosa.



El gobierno local aprovechó el cambio de césped artificial para realizar una mejora de las instalaciones con el pintado de vallas, gradas y banquillos, así como el cambio de redes de las porterías. Una inversión que asciende a más de 6.000 euros.



La colocación del césped concluyó el pasado mes de septiembre y hace unos días se sometió a las pruebas para lograr el certificado de homologación de la FIFA. La compañía que instaló los campos de fútbol del Paris Saint-Germain Football Club o de la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona fue la encargada de la sustitución del césped de O Revel. El Concello invirtió 288.208 euros a través de la modalidad de renting en un periodo de cinco años para el reacondicionamiento.



En cuanto al antiguo terreno de juego, será reutilizado en los patios de los centros educativos del municipio. l