La Xunta aporta 48.000 euros para reforzar los atractivos del destino Barbanza - Arousa Norte

El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, mantuvo ayer una reunión de trabajo con los representantes de la mancomunidad de municipios de la Ría de Arousa zona norte en la que analizaron la estrategia del destino barbanzano.



Por parte de la Mancomunidade participaron Adolfo Muiños, presidente y alcalde de Rianxo; Xosé Lois, alcalde de A Pobra do Caramiñal; María José Sampedro, teniente alcalde de Ribeira; Carlos Rodríguez, edil de turismo de Boiro y Fátima Cachafeiro, gerente de la Mancomunidade.



En el encuentro, Trenor les informó del reciente convenio firmado con esta mancomunidad que contempla una inversión de 48.000 euros para la subvención de actividades relacionadas con la promoción, dinamización y fomento del turismo. Por su parte, la mancomunidad también llevará a cabo una aportación de 12.000 euros.



Este apoyo económico permitirá la promoción de los cuatro municipios basandose en el Camino de Santiago y en la dualidad sierra y mar para un posicionamiento de turismo de litoral sosetenible. En estas actuaciones destaca la potenciación del turismo náutico apoyando la travesía “Navega o Camiño” y el turismo gastronómico con los proyectos “Conserva a Orixe” y la ruta de tapas “Mais que tapas”. El convenio también contempla la puesta en valor del “Camiño do Barbanza. A Orixe” e incluye la propuesta de elaboración de un producto turístico de calidad para esta zona, la creación de un banco fotográfico, la asistencia a ferias turísticas con una guía y un video promocional y la creación de 65 paquetes turísticos que se posicionarán en agencias nacionales e internacionales.



El delegado de la Xunta subrayó que “Arousa Norte é un dos destinos galegos que se caracteriza pola súa implicación e esforzo no desenvolvemento de produtos turísticos innovadores” y añadió que para “continuar traballando neste liña, este convenio establece as bases para a subvención de actividades para seguir colocando esta zona entre os principais destinos turísticos entre os visitantes que se achegan a Galicia”



Los objetivos que recoge pasan por la consolidación del geodestino Arousa Norte como destino accesible; el afianzamiento de la colaboración público-privada con el sector turístico empresarial de la zona y la realización de actividades de promoción y la creación de una imagen que además de ser representativa del geodestino, implique a la industria de la zona en su desarrollo.