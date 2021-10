El PP de A Illa lamenta que la entrega de la Avenida da Ponte al Concello sea sin acondicionar

El PP de A Illa lamenta las condiciones en las que se ha pactado la entrega de la competencia sobre la Avenida da Ponte en favor del Concello. Se trata de un vial de titularidad provincial que ahora descansará bajo responsabilidad municipal. Los conservadores no se oponen a ello, pero sí a los modos en que se hizo, ya que consideran que, antes de la entrega, la institución provincial debió haber acondicionado la carretera.



La postura se hizo pública en forma de un nuevo vídeo del portavoz de los populares, Juan José González, a través de las redes del partido. En él lamenta tanto esa falta de mantenimiento previo a la entrega de la infraestructura, como el propio estado de la misma.









Mejora integral





El popular recuerda que, hace casi un año, su grupo había presentado una propuesta al Pleno para redactar un proyecto de mejora de la Avenida da Ponte. Destaca que “sendo a única avenida que temos”, además, la principal arteria de entrada, unida al puente, “ten un grado de deterioro e feísmo considerable”. “Hai saíntes nas beirarrúas, perigosos; a zona das árbores non ten encaixe, as losetas son desiguais, rotas, sucias”, critica. Por eso, interesaron la mejora del vial. El gobierno local, reconoce, no se opuso, pero sí les indicó que como la vía era provincial, el proyecto debía gestarse en la Diputación. Al PP le valía, pero “o sorprendente é que dez meses despois, agora en setembro, poñen no Pleno un convenio para recepcionar nós” tanto esta avenida como otros viales como el de As Aceñas. “Podemos chegar a aceptalo, pero primeiro, antes de recepcionalas, que as arranxen”, protestan los populares por cómo se ha actuado. l