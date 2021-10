Los socialistas llevan a Pleno este mes los pliegos del contrato de la basura y la limpieza viaria

El gobierno local someterá este mes a la aprobación del Pleno los pliegos del nuevo contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de basura. El ejecutivo socialista mantiene estos días reuniones con la oposición para explicar el contenido del documento y recoger sus sugerencias, aunque los grupos todavía tienen dudas por aclarar.





Sus aportaciones serán estudiadas por los técnicos municipales y la asesoría externa del Eixo Atlántico, que llevó a cabo los estudios de campo y económicos para la elaboración de los pliegos.





Hoy será la última reunión entre los portavoces. Tras una primera a la que no pudo asistir, el portavoz de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida, Juan Fajardo, da a conocer su postura que pasa, al igual que la de Podemos, por la municipalización del servicio. “Non é so a única opción, é ademais a máis eficaz, eficiente e sostible”, señala el edil.





Fajardo propone asimismo que los contenedores sean retirados de la calle en horario diurno, como se hace ya en otras ciudades españolas, instalándolos al inicio de la hora de recogida y volviéndolos a llevar después, una idea que, defiende, evita malos olores y proliferación de basura en la calle.





En Común también pide más frecuencia en la recogida de basura en el rural, al menos cinco días, y que el horario sea definido por el Pleno y no por los licitadores. Además, considera el edil de VeC que tal y como está redactada la recogida de cartón puerta por puerta “xerará discriminación entre os distintos establecementos comerciais do concello”, beneficiando a los más grandes. Fajardo denuncia asimismo incumplimientos de materia laboral en el pliego, al no permitir el incremento de la plantilla fija del servicio, y reclama una negociación con los trabajadores sobre los horarios del Punto Limpo. Otras demandas pasan por un aumento del barrido mecánico en zonas como Os Duráns, San Xosé o Veiga de Lamas; o en el establecimiento de condiciones para la limpieza nocturna o la introducción en el pliego de recogida de aceites y de restos de animales domésticos fallecidos.





Un proceso largo

Una vez que los pliegos sean aprobados, el contrato saldrá a licitación. Un proceso que, advierten desde Ravella, será largo, ya que los plazos para la presentación de ofertas debe extenderse por ley y su análisis también será amplio. Las previsiones son que a finales de primavera o principios de verano esté adjudicado.