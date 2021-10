La Policía de Rianxo niega la sanción por el idioma y exige a la Mesa “información veraz”

La Policía Local de Rianxo, a través de su jefe, Raúl Frieiro, responde a las manifestaciones de la Mesa pola Normalización Lingüística sobre la actuación de los agentes durante el cribado en el que un vecino reclamó atención en gallego y recibió una propuesta de sanción de 600 euros.





En un comunicado, la Policía de Rianxo explica su intervención se produjo por requerimiento del personal del Sergas y de Protección Civil que “comunicaron a presenza dunha persoa alterando o normal funcionamento tanto do cribado como do servizo de urxencias desta localidade ata o punto de paralizar totalmente o servizo do Centro de Saúde”. Añaden que “tras presentarse unha dotación do corpo no lugar, o denunciado mantivo cos actuantes unha actitude altiva, desprezativa e faltando ao respecto e consideración debida ós policías, feito polo cal foi proposto para sanción por incumprimento do establecido na Lei 4/2015 de protección da Seguridade Cidadá”.





A tenor de lo sucedido, la Policía Local insta a la Mesa pola Normalización Linguistica a que emita “información veraz” en relación con la causa directa de la presunta sanción (falta de respeto y consideración a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones) y que no “tente terxiversar ante a opinión pública a orixe real da sanción para a que foi proposto o denunciado”.





Los agentes reiteran que “en ningún momento da intervención policial a causa da mesma nin da proposta de sanción foi o idioma empregado, non se instou, coaccionou, nin sequera se indicou o modo ou maneira de expresarse a ninguén” ya que aseguran, “o idioma empregado na Policía Local de Rianxo é o galego, os actuantes como todo o equipo policial son galego- falantes, e este corpo oficial foi pioneiro en Galicia no emprego do galego para a confección de documentación, tramitación da mesma e relación coas outras administracións dende o ano 1994” uno de los hechos por los que se concedió al Concello de Rianxo el Premio Lois Peña Novo del año 2003 “polo traballo en prol do emprego do galego nas administración públicas”.





En cuanto ala queja de A Mesa a través de la Liña do Galego, instando a la delegación del gobierno a “suspender o procedemento contra o cidadán e a abrir dilixencias contra os policías”, señalan que a dóa de hoy “non constan actuacións nin disciplinarias nin xudiciais contra os axentes actuantes nin contra ningún membro deste corpo, que actúan sempre baixo o respecto escrupuloso dos dereitos dos cidadáns”, concluye el cuerpo de seguridad.