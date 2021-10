Cacabelos confía en que el medio GES de O Grove pueda optar también a las ayudas de la Xunta

La propuesta de la Xunta de crear un SubGES en O Grove con una dotación de seis efectivos fue abordada ayer en la Comisión de Seguimiento de los GES con las diputaciones y la Fegamp. El alcalde meco, José Cacabelos, analizó ayer esta cuestión, a pesar de no tener información oficial por parte de la Xunta -dijo.-, se mostró satisfecho por esta decisión, aunque reconoce que existen dudas, “vamos a ver que ocurre y el resultado, en el supuesto de que se llegue a acuerdo”.





En el caso de salir adelante la propuesta, Cacabelos confirma que sería unha ventaja para el Concello, ya que no tendrían que negociar cada año la aportación del convenio de colaboración con la Diputación y la Xunta, sino que ya entraría en el plan plurianual para la financiación del servicio.





Una cuestión de la que duda el regidor, aunque confía en que sea así, es que este medio GES tenga las mismas condiciones y derechos que los GES de 12 efectivos y por lo tanto, puedan beneficiarse de las subvenciones del gobierno autonómico, a través del Plan xeral de Emerxencias para la dotación de vehículos y material. “Es donde tenemos serios problemas, en O Grove no tenemos o los tenemos obsoletos, porque no pudimos acceder a ayudas por no tener reconocimiento de GES”, señala Cacabelos, quien espera que puedan acceder a las subvenciones a pesar de tener financiada media plantilla. Sus dudas parten del hecho de que la propuesta de la Xunta contempla que todos los grupos de emergencias se amplíen a 12 efectivos, por lo que solo quedaría fuera de esa condición el SubGES de nueva creación para O Grove.





En todo caso, Cacabelos asegura que “mejor esto que nada”, y es que desde el ejecutivo grovense llevan tiempo reclamando este servicio necesario por la situación más alejada de la península meca. “Llevamos seis años con un Servicio municipal de Emerxencias de 12 efectivos, tenemos sede, flota y material para cumplir con el GES”, además, habría una insuficiencia en las isócronas, el tiempo que se tarda en llegar al lugar de la emergencia, que en O Grove no se cumplen y siempre se superan por las características geográficas del municipio, explica el regidor.





Sobre la financiación del servicio, el alcalde hace cuentas. “La Xunta propone su financiación, pero quedan pendientes las otras aportaciones. En O Grove no genera problema, porque es un gasto que ya estamos asumiendo”. Según el convenio actual, entre el gobierno autonómico y provincial destinan 75.000 euros, y con este medio GES se ampliaría a un total de 80.000 euros, una cantidad que supone un 25 % del coste total únicamente de los doce salarios, a lo que habría que sumar el mantenimiento de la sede y la flota que corre a cargo del Concello.