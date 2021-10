Varela traslada al conselleiro de Sanidade las demandas de los trabajadores del PAC

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, reclamó al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, una solución urgente para el PAC de San Roque. El regidor aprovechó el acto de firma de un convenio entre el departamento autonómico y la Fegamp, que él preside, para trasladarle las demandas de los trabajadores de Urgencias, precisamente cuando está a punto de cumplirse un mes de que solicitase por escrito una reunión.





Fueron los sanitarios los que reclamaron la mediación de Varela, tras la respuesta negativa a peticiones realizadas en los últimos años para que se dotase de más personal al PAC, que durante este verano se quedó con un solo facultativo en numerosos turnos.





Varela le trasladó a García Comesaña que, según le explicaron los profesionales en el PAC de San Roque no se cubren las bajas ni se refuerza el servicio cuando están de vacaciones, lo que supone que los que se quedan tienen que doblar los turnos. Una circunstancia continuada desde hace años y que está provocando el desgaste de la plantilla. La situación se vio agravada durante la crisis sanitaria, que incrementó el número de pacientes que acuden a Urgencias, y se hizo mucho más evidente durante la temporada estival. “E todo isto complicouse máis co traslado da ambulancia medicalizada durante o verán, o que provocou que o persoal tivera que facerse cargo tamén de urxencias fora do PAC, deixando o servizo sen cubrir cando non había outro médico”, explican desde Ravella. El regidor pidió al conselleiro que ponga los medios necesarios, pero la respuesta de Comesaña no trascendió.