La comunidad educativa del CRA de Rianxo sale a la calle para salvar la escuela rural

La comunidad educativa del CRA de Rianxo y el Concello convocan un acto reivindicativo el próximo 5 de noviembre para manifestar su repulsa por las actuaciones de la Consellería de Educación ante los “ataques continuados” a la escuela rural que podría hacer peligrar la supervivencia del centro.





El acto será a las 16:30 horas en la Praza do Concello y comenzará con la lectura de un manifiesto donde el ANPA y la directiva del centro expresará su indignación por la decisión de Educación de cerrar dos unidades y suprimir a tres docentes, lo que conllevaría “impedir que os nenos e nenas do rural rianxeiro poidan completar etapa no CRA ata segundo de Educación Primaria como é o desexo das súas familias”.





Colocarán en las calles carteles hechos por los alumnos del CRA donde exponen su experiencia y los aspectos positivos de ir a un colegio rural, un modelo contra el que “atenta” la Consellería, manifiesta el ANPA rianxeira.





A continuación se guardará un minuto de silencio por la situación en la que se encuentran las escuelas y por último, se realizará una marcha por las calles del centro de Rianxo.





“Correremos para salvar o noso cole, salvar o rural rianxeiro e para transmitirlle á Consellería a nosa intención de loitar polo futuros das nosas escolas”, advierte la comunidad educativa del CRA de Rianxo, que anima a las familias del centro a que acudan acompañados de sus hijos, familiares, amigos o vecinos para dar mayor visibilidad a su protesta.