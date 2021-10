“El Arosa es muy rocoso”, dice el técnico del Real Avilés

El Arosa visita mañana a las 12 horas en el Estadio Municipal Román Suárez Puerta al Real Avilés Industrial, segundo clasificado de Segunda RFEF con 3 puntos más que los arlquequinados y único equipo que junto al Compostela se mantiene invicto.





El partido tiene un tinte nostálgico inevitable, recordando los duelos clásicos en Segunda B de la década de 1980. Aunque Arosa y Avilés se empezaron a cruzar las caras mucho antes en Tercera, desde el año 1948. La de mañana será la decimoquinta visita de los arlequinados en liga a Avilés. El último precedente fue en Segunda B en septiembre de 1993, con victoria del club más antiguo de Asturias por 1-0.





Más allá de la tradición que rodea al duelo, este se presenta con un favoritismo inevitable para los locales. “Ficharon toda gente nueva y de fuera y son un equipo hecho para ascender”, explica el delantero avilesino del Arosa Luis Nuño, que mañana vuelve a casa. “Es el equipo donde crecí y pasé por todas sus categorías inferiores, estuve un año en el primer equipo y será especial”.





El Avilés confeccionó una plantilla con bastantes jugadores con pasado en el fútbol profesional, como Natalio (Numancia, Almería, Tenerife, Cádiz...), Cedrick (Betis, Numancia, Osasuna...), Iago Díaz (Lugo) o Vidorreta (Numancia). El objetivo del club es crecer y meterse en Primera RFEF. “Han hecho un buen equipo para conseguirlo, pero en el campo después las cosas se igualan mucho y sobre todo en esta categoría”, dice un Nuño, que espera estrenar su cuenta goleadora esta temporada delante de sus familiares y amigos. “Ojalá pueda marcar”, dice reconociendo que aún no ha podido sacar todo su potencial en lo que va de liga. “Todavía no he dado el 100 %, esa es la impresión que tengo, creo que mi mejor versión está por llegar y espero que llegue el domingo ya”.





Si alguien conoce bien el amplio campo de hierba natural del Avilés ese es Luis Nuño, que apunta como clave para competir mañana “estar tranquilos, hay que salir a jugar y el partido es muy largo, el campo es muy grande y son ellos los que tienen que proponer porque juegan en casa”.





El Real Avilés ganó en su campo al Marino y al líder Unión Adarve por 2-1, y empató 1-

1 con la Gimástica Segoviana. Además viene de lograr su primer triunfo a domicilio, en Palencia, solo unos días después de hacer un gran papel en Copa Federación ante el Racing de Santander, cayendo en la prórroga. Su técnico, Chiqui de Paz, un usa un curioso símil para hablar de la igualdad de la liga. “La clasificación es circunstancial porque la noria sigue girando. Cada domingo tienes la posibilidad de subirte al vagón que te hace subir, pero sabiendo que al acabar el partido la noria vuelve a bajar y toca seguir subida en ella”.





El entrenador del Avilés ve al Arosa como “un equipo muy sólido, muy rocoso, que se junta muy bien y que maneja muy bien diferentes situaciones de juego por todos los encuentros que le hemos visto. Luego tiene una línea de trescuartistas y un punta que generan muchísimo peligro si no somos sólidos y no estamos atentos a las variantes que se vayan dando. Es un partido de máxima atención”, advierte.





En Asturias ven al Arosa como un hueso duro de roer. “Va a ser un partido de pico y pala. De estar muy concentrados y de no cometer, o minimizar, los errores y por ahí va a ir el encuentro. Un partido muy sólido y que habrá que ir macerando”, comenta Chiqui de Paz.