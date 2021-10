El BNG denuncia que las cuentas de la Xunta para 2022 son “un folio en branco para O Salnés”

La diputada nacionalista Montse Prado cree que los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2022 son “un folio en branco para a comarca do Salnés con algún apuntamento nos marxes”. El Bloque considera que “unha vez máis” las cuentas del ejecutivo de Núñez Feijóo “esquecen a comarca” y “as necesidades dos veciños”.



Los nacionalistas trabajan ya en la elaboración de unas enmiendas a las que son las cuentas más importantes del año para la Xunta. “Estamos ante unha crise sanitaria sen precedentes e lonxe de buscar alternativas e saídas a Xunta mostra uns orzamentos que son pura rutina e un fraude”, lamenta Prado.



La diputada explica que no se contemplan partidas específicas para cuestiones que estaban comprometidas como los centros de salud de Vilagarcía, Meis y O Grove o para mejoras en centros educativos. Tampoco “para o necesario saneamento da Ría de Arousa” y añadió en este sentido su preocupación por la bajada del presupuesto en la Consellería do Mar “o que evidencia que non hai un compromiso real co noso sistema produtivo e cos centos de familias que no Salnés viven do mar”. Tampoco, recuerda, hay “un claro compromiso polos coidados e segue sen apostarse por unha residencia pública ou centro de día para persoas maiores na comarca. Nada se aprendeu da pandemia”.



Entiende la nacionalista que “aparcan actuacións moi precisas para seguir a súa tendencia de levar anos ignorando a nosa comarca”. Prado considera que las actuaciones verdaderamente comprometidas deben figurar en partidas concretas, de ahí que respecto de las declaraciones del delegado de la Xunta, Luis López, sobre las cuentas de O Salnés lo anima a “que me ensine donde están, en qué capítulo se atopan eses millóns dos que fala”.