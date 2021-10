Los Martín Códax apuestan en la post pandemia por “dignificar” la música

La entrega de los VIII Premios Martín Códax da Música fue la catarsis que el sector musical necesitaba. Tras 18 largos meses de pandemia, en un sector duramente golpeado por las limitaciones, el mundo de la música aprovechó la gala de anoche, ante 400 personas en el Pazo da Cultura de Pontevedra y patrocinada por la bodega cambadesa, para reivindicarse.



Xiana Lastra, presidenta del colectivo promotor, Músicas ao Vivo, rompió una lanza en favor de entender la post pandemia como momento clave para este sector: “A superación desta pandemia ten que ser a oportunidade definitiva para dignificar a nosa profesión. Hai que aproveitar que se resetearon moitos asuntos profundos na sociedade e que se puxeron sobre a mesa outros tantos que se daban por conquistados, non só a nivel social, tamén na economía ou na cultura. É o momento de reivindicar dereitos básicos para nós que parecían inamovibles: Rematar coa precariedade, conseguir a consideración de traballadoras, poder rematar a nosa vida laboral coas mesmas prestacións merecidas que as doutros sectores produtivos, poñer no foco o talento galego, crear industria e unha rede de espazos nos que actuar”.









Todos los premiados





El productor, compositor y técnico de sonido Pablo Barreiro Rivas se llevó el Premio Honorífico 2021 y una de las grandes ovaciones de la noche. Responsable durante más de tres décadas del archivo sonoro de la Radio Galega, es considerado figura clave de la música en la Autonomía y de ahí el cariño de todos los asistentes.



La relación de premiados se dio a conocer ayer y se completa de esta forma, en las siguientes categorías: Pop e Indie: A banda da Loba; Rock: Moon Cresta; Blues, Funk y Soul: Brais Morán; Metal: N.E.O.; Canción de Autor/a: MJ Pérez; Músicas Urbanas: Wöyza; Reggae, Ska y Mestizaje: The Skarnivals; Electrónica: Allova; Música Clásica y Contemporánea: Alberto Vilas (“Naialma”); Jazz y Músicas Improvisadas: María Toro (“Fume”); Música Tradicional: Xurxo Fernandes & Pedro Lamas; Música Folk: Caamaño & Ameixeiras; Músicas del Mundo: Lamas / De Miguel / Romero; Música Infantil: Radio Bulebule (Paco Nogueiras); Orquestas, Grupos y Música de Verbena: Bafana Bafana; Coros y Grupos Vocales: Coro da Ra, y Bandas de Música Popular: Banda de Música de Chantada. En los premios Organistrum, en lo tocante a Salas de Conciertos, se premió a Mardi Gras; en Festivales: Jazz de Ría, y en Proyectos de Comunicación y Difusión Musical: O Recanto do Corcovado.